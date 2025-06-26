漢光41號演習3階段想定曝光！ 顧立雄：海馬士、天劍二型將首度登場

「海馬士」多管火箭將首度參與漢光演習操演。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳昀／台北報導〕漢光41號演習7月9日至18日登場，國防部長顧立雄今天公布三階段演練期程與想定架構，包含模擬共軍升級灰色地帶襲擾犯台、對我進行聯合火力打擊並發起登陸作戰，以及發動島上作戰、縱深作戰、鞏固階段等持久戰演練，此外，海馬士多管火箭飛彈、陸射天劍二型防空飛彈、拖式2B裝甲飛彈及各型無人機等新式裝備，將首度參與操演。

顧立雄指出，7月9日至12日，模擬共軍犯台可能行動，想定敵人將藉由升級灰色地帶襲擾，由訓轉演、由演轉戰，國軍由應對襲擾進入備戰部署階段，執行立即備戰操演、提升加強戒備等備戰工作；7月13日模擬共軍對我進行聯合火力打擊，並發起登陸作戰，國軍以聯合反登陸作戰應處，執行電磁頻譜作戰、整體空中及飛彈防護等關鍵行動。

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顧立雄接著說，7月14日至18日則模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段，國軍依敵人攻勢進展，進行濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦暨持久作戰等演練，這次實兵演練有8大亮點，包括新增灰色地帶襲擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作。

顧立雄說明，灰色地帶襲擾應處演練，這次想定設計向前延伸至平時共軍灰色地帶襲擾，國軍依共軍犯台的關鍵預警徵候提升戰備等級，演練應變中心、指揮所開設，應對共軍中高強度灰帶襲擾，接續由聯合作戰指揮中心發布立即備戰操演命令，並藉心理與網路作戰部隊的戰略溝通及資訊防護行動，應對共軍輿論戰、心理戰、法律戰。

顧立雄也表示，隨著三軍部隊陸續籌獲新式武器、強化結構功能，此次漢光演習將首次有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射天劍二型防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及各型無人機等新式裝備參與操演；另7月10日的陸軍新式戰車換裝訓練實彈射擊、14日的海軍防禦性佈雷操演，國防部也會有網路直播，可上「國防部發言人」及陸海空三軍司令部臉書專頁與YouTube平台線上參與。

國防部長顧立雄今公布漢光41號演習三階段演練期程與想定架構。（總統府提供）

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