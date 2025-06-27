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【影】12枚鑽地炸彈打穿兩通風井 美「午夜之錘」行動如捍衛戰士翻版

2025/06/27 11:46

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部日前發動的「午夜之錘」行動（Op. Midnight Hammer），成功以7架B-2轟炸機投放14枚巨型鑽地炸彈，摧毀伊朗地下戰略核設施；其中12枚更集中攻擊福爾多據點，震驚各界。行動三天後，五角大廈再於記者會上揭露任務細節，並首度公開炸彈測試畫面，讓外界一窺這段宛若電影《捍衛戰士》情節般的作戰秘辛

美國空軍一架B-2匿蹤轟炸機投放GBU-57巨型鑽地炸彈（MOP）。（擷自美國空軍官方影片）美國空軍一架B-2匿蹤轟炸機投放GBU-57巨型鑽地炸彈（MOP）。（擷自美國空軍官方影片）

五角大廈美東時間昨（26）日中午召開媒體記者會，進一步說明伊朗日前空襲美軍駐卡達基地、以及「午夜之錘」行動的進一步細節。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）表示，美軍駐卡達烏代德基地（AUAB）的愛國者系統操作人員中，有部分官兵來自駐韓、駐日部隊；另一方面，B-2轟炸機打擊伊朗核設施的行動，可說是策畫了17年之久。

凱恩上將進一步指出，五角大廈早於2008年中就透過衛星影像發現伊朗福爾多（Fordow）地區出現通風口結構、意味著地下核設施開始成形；因此，美軍便委託「國防威脅管控局」（Defense Threat Reduction Agency, DTRA）研發一款專門針對地下據點的重型炸彈，也就是GBU-57巨型鑽地炸彈的前身。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）指出，美國國防部早於2008年就觀察到伊朗在福爾多地區建造地下核設施，並著手研發GBU-57鑽地炸彈，並在「午夜之錘」行動中派上用場。（擷自美國國防部官方Youtube影片）美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）指出，美國國防部早於2008年就觀察到伊朗在福爾多地區建造地下核設施，並著手研發GBU-57鑽地炸彈，並在「午夜之錘」行動中派上用場。（擷自美國國防部官方Youtube影片）

而在「午夜之錘」行動中，美軍透過長期情蒐、超級電腦運算協助規劃，最終決定用12枚GBU-57炸彈「打通」福爾多地下核設施的兩口通風井、每口各6枚。首先，第1枚炸彈先炸開最上層的混凝土保護蓋、第2至5枚則依序投入通風井摧毀主通道，最後再投下第6枚彈，確保通風井完全被炸穿，在炸彈引爆、破片和管道高壓的交互作用下，成功破壞設施結構。

值得一提的是，在本次記者會中，五角大廈首度揭露GBU-57鑽地炸彈的測試影片，畫面可見炸彈鑽入地面的瞬間不只塵土飛揚、窟窿巨大，地下爆炸的威力更是可觀，進而在這次行動中創造驚人戰果。而整場行動的前因後果，也讓軍聞媒體《戰區》（The War Zone）直言像極了《星際大戰》，甚至是《捍衛戰士：獨行俠》的翻版

有外媒指出，美軍此次轟炸伊朗地下核設施的行動，儼然是星際大戰、甚至是捍衛戰士續集的現實版，著實令人稱奇。（美軍DVIDS網站）有外媒指出，美軍此次轟炸伊朗地下核設施的行動，儼然是星際大戰、甚至是捍衛戰士續集的現實版，著實令人稱奇。（美軍DVIDS網站）

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