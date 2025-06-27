「雙快奇」現身！ 中科院無人艇今起在蘇澳外海連測4天

中科院預劃今（27）日起至下周一（30日間）進行旗下「快奇」無人艇測試，而在地軍事迷今日就在蘇澳港邊捕捉到雙艇首度同框的畫面，準備展開對海系統測試。（李忠衛授權提供）

〔記者陳治程／台北報導〕中科院日前主辦多達12家海內、外廠商參加的水面無人載具公開展示，並同步推動旗下「快奇」無人艇的研測工作；而最新射擊通報指出，快奇艇今（27）日起連續四個白天將在蘇澳近海系統測試；不過，今天有軍事迷在當地捕捉到的畫面，卻罕見出現「雙快奇」同框場景，且兩艘艇艏皆加裝了用途未知的新裝備，引發關注。

中科院20日射擊通報指出，今日起至30日間將在蘇澳外海執行「對（海）系統測試」，外界研判該任務應為「快奇」無人艇專案一環；而在地的軍事迷也在今日上午拍攝到快奇艇現身港邊的畫面，證實此次系統測試就是快奇專案的後續驗證。

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不過，這次出現在蘇澳的無人艇，竟罕見形成「雙快奇」同框的場景。捕捉到畫面的在地軍事迷向本報表示，這兩艘快奇無人艇的艇艏與先前有所不同，前端出現兩具突出的新裝備，是在先前的夜間導控測試中就有出現過，但實際用途為何？仍有待進一步釐清。

圖為本月17日集結蘇澳龍德造船廠，參與中科院無人水面載具公開動態展示的「碳險家一號」（前）、「海鯊800」（中），以及「黑潮」（後）無人艇。（本報資料照。記者羅沛德攝）

據了解，現正接受測試的「快奇」無人艇，可望投入今（2025）年八月海、空精準彈藥射擊操演的行列，以攻擊無人艇的身分實施作戰驗證。

另一方面，現任中科院長李世強本月17日曾透露，若快奇無人艇最終通過作戰測評，將可納編國防部明（2026）年度的公開預算，大量採購自主研發的水面無人載具，強化國軍海上不對稱戰力。

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