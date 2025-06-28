高屏農地禁航無人機挨轟 海軍：將邀協商以兼顧航安與農民需求

地方政府公告以軍方訓練為由將大片農地列為無人機禁飛紅區，挨轟罔顧農民需求，海軍27日深夜表示，將將邀集相關單位協商，在兼顧飛航安全及農民作業需求，充分溝通說明並研討適切方案調整，以兼顧權益。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕高雄旗山、美濃、內門、杉林地區農地近日被政府公告劃為無人機禁飛空域，農民怒批軍方空域政策「罔顧民生、毫無預警」。海軍司令部回應表示，現有旗山、美濃訓練空域是自1977年起依訓練需求劃設，現為配合中央無人機飛航活動區域管制規範，由屏東縣府公告無人機空域。海軍將邀集相關單位協商，兼顧飛航安全與農民作業實需，充分溝通說明。

據本報報導，高雄市無人機機師職業工會理事長羅睿豪昨說，此次禁飛區擴大由國防部主導，透過高市府與屏東縣府於6月20日發布公告，將旗山、美濃、內門、杉林區整體納入「軍事演訓空域」紅區，並於26日正式執行。

請繼續往下閱讀...

公告指出，「因軍事演練需要，限制無人機飛行作業」，但卻未清楚交代劃設依據及時程，也沒有跟地方農會或農民團體事先溝通。

對此，海軍回應表示，海軍航空部隊現有旗山、美濃訓練空域，係自民國66年（1977年）起，依訓練需求劃設，現為配合中央無人機飛航活動區域管制規範，由屏東縣政府於6月25日公告無人機操作範圍與空域。

海軍強調，考量地區農務等實需，本部將邀集相關單位協商，在兼顧飛航安全及農民作業需求，充分溝通說明並研討適切方案調整，以兼顧權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法