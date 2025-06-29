陸軍標槍飛彈丶戰車砲對海目標射擊 軍方靶船製作大有學問

標槍飛彈用靶船，內部設有熱源裝置，以利飛彈追瞄。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在各式實彈射擊操演中，經常性的進行對海上目標進行射擊，擔任海上目標的靶船是怎麼來的？引發軍事迷的好奇，因為實在有太多人詢問，軍方乾脆公開靶船製作過程，而且看起來簡單，實際上卻是大有學問。

根據軍聞社報導指出，日前在澎湖防區進行的鎮疆操演中，各式武器會對海上目標區進行實彈射擊，其中戰車砲及標槍飛彈，會由澎湖聯保廠編組具備相關專長的官兵製作靶船，除能在操演進行中協助射手瞄準，亦能檢驗射擊精準度，評估成果。

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澎湖聯保廠官兵於射擊任務前3至4週的時間，靶船製作小組便會展開前置作業，過程涵蓋任務分工、材料選定、鐵角裁切、水管製作、框架焊接、木板鑽孔等環節，缺一不可，在每個部件完成後再進行組裝，完成最終成品。

這是戰車砲射擊使用的靶船，在碼頭邊完成組裝後等待拖到海上指定地點。（圖：軍聞社提供）

由於靶船體積龐大，聯保廠靶船製作小組會在操演開始前，將製作好的靶船部件及焊接工具運送到碼頭，實施組裝作業，完成後再運用3.5噸載重車吊桿將靶船吊放到海中，並由簽署合約的船家廠商，將靶船拖至射擊海域，實施拋錨作業，完成射擊目標區的設置任務。

澎湖聯保廠陳士督長接受軍聞社訪問時指出，為了確保靶船的穩固與浮力，需將角鐵依照規格切割，再以電焊組成框架，同時在木板鑽孔減少風阻、加強穩定性，才足以對抗澎湖海域強勁風勢與海浪的挑戰；此外，由於標槍飛彈屬於紅外線導引，在製作靶船時必須考慮到熱源的加裝，以利射手及飛彈的追瞄、擊打。

澎湖聯保廠廠長潘中校表示，聯保廠在鎮疆操演中，除負責參演裝備妥善狀況外，同時也要驗證保修單位的裝備修製及靶船製作成效，透過各項任務，除考驗官兵溝通與協調能力，同時也驗證平時專業後勤技術，未來會持續協同第一線作戰部隊，共同為保衛家園付出心力。

由合作船家將靶船拖至射擊海域。（圖：軍聞社提供）

各式靶船是由澎湖聯保廠靶船製作小組完成，官兵手上捧著的是靶船的縮小版模型。（圖：軍聞社提供）

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