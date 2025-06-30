拖式2B飛彈陸續交運 美對台軍售案2案延宕、1案超前

國軍計畫採購1700枚拖式2B飛彈，現陸續到貨。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部「美對台軍售案執行情形」報告案近日送交立法院，報告揭露，美對台重大軍售案計有18案，其中計有2案延宕、1案超前、15案進度正常，與去年底報告的19案少一案，延宕多年的拖式2B飛彈，此次報告未提。另份報告指出，採購1700枚拖式2B飛彈已到貨1080枚，剩餘620枚現正辦理驗測作業，後續納入美軍運輸排程運抵國內，以快速提升反裝甲戰力。

在延宕交運部分，國防部指出，計「F-16A/B型戰機性能提升」、「新式戰機採購」共2案。在F-16A/B 型戰機性能提升方面，國防部表示，全案規劃於2012至2026年，編列1359億餘元，執行141架F-16A/B 型戰機性能提升，並採購 AGM-154C等飛彈。141架戰機性能提升已依規劃於2023年底全數完成，惟AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原2023年延宕至2026年。

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在新式戰機採購，國防部指出，全案規劃於2020至2026年，編列2472億餘元，籌購66 架F-I6V BLK70 新式戰機。首架機現已完成機體組裝，刻執行地面測試，已於今年3月底舉行出廠典禮，戰機將於2026年底陸續飛返。

提前交運者，計「遠程精準火力打擊系統」一案，國防部解釋，全案規劃於2020至2027年，編列325億2354萬元，籌購29套遠程精準火力打擊系統（海馬斯系統）、戰術區域飛彈及精準火箭等。首批11套海馬士系統已於2024年交運，原預劃2027年交運第2批18套海馬士系統，可提早於2026年獲裝。

至於其餘包含「魚叉飛彈海岸防衛系統（CDCMs）」等15案進度均正常，其中「新型戰車」已於2024年12月15日獲裝38輛M1A2T艾布蘭戰車，另「國軍輪型（航空）油罐車籌購」已完成全數74輛油罐車交運。

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