挪威將在波蘭部署F-35戰機 護衛軍援烏克蘭樞紐

挪威今年秋季將向波蘭部署F-35戰機。（圖擷取自挪威國防部「X」）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰中，北大西洋公約組織（NATO）成員國也持續為烏克蘭提供支援，挪威國防部6月30日宣布，挪威將向波蘭的熱舒夫機場（Rzeszów Airport）派遣F-35戰機，保護烏克蘭軍援的重要後勤樞紐。

綜合外媒報導，挪威國防部在社群媒體「X」發文指出，挪威將加強對北約的空防、飛彈防禦的貢獻，預計在今年秋天派遣F-35戰機前往波蘭的熱舒夫機場。挪威國防部表示，熱舒夫機場對於援助烏克蘭而言十分重要，是關鍵的後勤樞紐，此次任務目的即為協助波蘭保護其領空，以及護衛熱舒夫機場。

請繼續往下閱讀...

挪威國防部長山特維克（Tore O. Sandvik）強調，這是一項非常重要的貢獻，協助對烏克蘭的支援物資能順利抵達目的地，讓烏克蘭能持續為自由而戰。挪威國防部強調，此次部署任務已經過全面評估，不會影響挪威的國家安全。

熱舒夫機場距離烏克蘭邊境不到100公里，大量運送前往烏克蘭前線的西方軍援物資都途經此機場。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，截至2024年11月，約有90%的對烏援助經由熱舒夫機場運送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法