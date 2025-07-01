俄軍攻勢連3月加速！ISW數據地圖揭「蠶食戰術」奏效

烏克蘭緊急救援人員在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，將遭俄軍飛彈襲擊受傷的平民抬離瓦礫現場。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》引述美國智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據地圖分析，俄羅斯在烏克蘭的軍事推進速度，已連續第三個月加快，其在今年6月奪下的土地面積，更是創下自去年11月以來的最大單月戰果，顯示俄軍在經歷冬季短暫放緩後，正重新掌握戰場主動權。

數據顯示，俄軍6月佔領了588平方公里的烏克蘭領土，相較於5月的507平方公里、4月的379平方公里以及3月的240平方公里，呈現顯著加速趨勢。除了戰爭初期的快速推進外，僅有去年十月（610平方公里）與11月（725平方公里）的單月進展超過今年3月。

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從戰區分布來看，上個月俄軍取得的進展中，有三分之二集中在烏東的頓內次克（Donetsk）地區，該地在過去兩年一直是雙方衝突的核心。目前，莫斯科已完全或部分控制了頓內次克地區四分之三的土地，相較於一年前同期的61%，控制範圍顯著擴大。

在主戰場之外，俄軍也加強了對東北部蘇梅（Sumy）地區的控制。自2022年4月為增援東部戰線而撤離後，莫斯科的部隊於今年春天重返此地，2025年以來已奪回近320平方公里的土地，其中光是上個月就佔了130平方公里。

更引人關注的是，俄軍也開闢了全新戰線。6月8日，俄軍首度宣布對烏克蘭東部的工業重鎮聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區發動攻擊，這是開戰三年來首次進入該區域，但目前在此地的戰果仍有限，僅約8平方公里。對此，烏克蘭軍方否認俄軍已在該地區站穩任何腳跟。

若將時間尺度拉長，從2024年7月至2025年6月的這12個月間，俄軍總共奪取了近5500平方公里的土地，遠超過前一年度同期的1215平方公里。然而，報導也特別指出，儘管俄軍近期進展顯著，但這些新佔領的土地面積，仍佔不到戰前烏克蘭（含克里米亞與頓巴斯）總領土的1%。截至6月底，俄羅斯完全或部分控制的烏克蘭領土約為19%。

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