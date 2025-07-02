會怕？普廷透過白俄傳話 盼美國施壓烏克蘭「先停空襲」

俄羅斯總統普廷（左）與白俄羅斯總統盧卡申科（右）關係密切。盧卡申科表示，已向美方轉達普廷有關烏克蘭「空中停火」的立場。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）證實，已在日前會晤美國烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）期間，向美方轉達俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭「空中停火」提案的基本立場。此舉為俄方近期罕見透過第三方釋出與停火有關的訊號。

根據白俄官方媒體《國家通訊社》（BelTA）與俄羅斯官方媒體《衛星通訊社》（Sputnik）2日報導，盧卡申科在白俄獨立日慶典致詞後受訪時透露，俄方主張應至少從停止對俄境內的空中打擊開始。盧卡申科並稱，凱洛格對此回應「美方將在這方面努力」。

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盧卡申科引述普廷說法表示：「我們贊同停火，我們並不反對。我們不希望美國、英國、法國和德國的飛彈繼續襲擊我們的城市。」他補充道：「普廷的立場很清楚，他說：那就請西方去告訴他們的部下：澤倫斯基，讓他停止攻擊俄羅斯，我們就同意停火。」

盧卡申科進一步表示，已將普廷的這項立場轉達美方，並向凱洛格表示：「這樣有什麼不好？」他並稱，美方回應願意就此進行努力。

《衛星通訊社》指出，這場會談為美方特使近期訪問白俄期間的主要行程之一。盧卡申科亦強調，關於空中停火的提議，並非首次在與普廷的會晤中出現，雙方過去已有討論。

根據白俄官媒說法，會談由白俄方面主動公開，俄方則未正式對此發表聲明。報導未提及烏克蘭方面是否已獲知此提案。

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