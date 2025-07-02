「獵豹」105公厘輪型砲車孵化中 中科院先敲定D3樣車後勤支援

國防部位於南投的軍備局209廠，去年6月邀請媒體參觀「獵豹」105公厘輪型戰車D2樣車，並實地展示性能。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／台北報導〕軍備局去年首度公開自研自製的「獵豹」105公厘輪型戰車原型車，並於南投209廠展示機動性能，為國防自主立下新里程碑，而國軍預劃新版「D3樣車」在近期組裝完畢，展開後續測試；雖然車高降低後的最新構型尚未曝光，但軍備局昨（1）日已和中科院敲定D3車型後勤支援案，協助這款國造儎台更加精進。

「D3樣車」後勤支援案1日公告於政府電子採購網，標案名稱揭示為軍備局202廠的「114-115年『105公厘輪型戰車D3構型全系統整體後勤支援整合服務委製案』」，並由中科院得標；全案金額雖僅新台幣500萬、金額不高，且履約期限僅9個半月，從今年6月12日至明年3月底，但此案也間接證實，先前一度傳出「胎死腹中」的獵豹戰車，仍依規劃持續測試當中。

請繼續往下閱讀...

軍備局202廠昨（1）日公告105公厘輪型戰車D3樣車系統後勤支援案，全案從今年6月持續至明年3月，決標金額500萬。（擷自政府電子採購網）

暱稱「獵豹」的105公厘輪型戰車，是以陸軍現役「雲豹」八輪甲車為基礎開發的全新車型，D2原型車去年首度亮相。D2原型車延續八輪裝甲車底盤，搭載一門105公厘戰車砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控槍塔，尤其戰車砲約20噸的後座力，不只優於現役M60A3、CM11戰車砲，正面裝甲可防30公厘穿甲彈，側面裝甲則可抗12.7公厘鋼芯彈，後續的D3車型，預計將車身降至3公尺以下。

立法院外交及國防委員會今年4月赴台北南港的軍備局202廠，考察彈藥生產情形，並聽取獵豹輪型戰車的進度簡報。（取自軍聞社）

然而，立法院外交及國防委員會今年4月才赴軍備局202廠考察，並另外提出「105公厘輪型戰車」簡報，同一時間就傳出，獵豹戰車可能因為軍種不買單而「胎死腹中」；對此，陸軍當時公開表示，全案正由軍備局依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，賡續依任務節點，完成作戰測評。

另一方面，軍備局202廠近年逐步建構105公厘砲管產製能量，引進歐洲技術授權、翻新生產設備，以滿足軍種後續需求，目前量產規模已穩定，首批砲管可望於今年交付；此外，若「獵豹」輪型戰車後續獲陸軍採購並投產，其砲管也可互通，有利後勤維保。

圖為前（2023）年在新北八里海灘，投入漢光39號實兵操演預演的陸軍M60A3戰車。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法