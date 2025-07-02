援烏武器二度遭攔截 美媒指政策已轉向

烏克蘭總統澤倫斯基高度仰賴「愛國者」（圖）等防空系統抵禦俄羅斯空襲，但美國白宮已證實暫停運送部分關鍵彈藥，引發外界對烏克蘭防禦能力的強烈擔憂。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國白宮2日證實，已暫停向烏克蘭運送部分由拜登政府時期承諾的關鍵武器。《華爾街日報》最新報導進一步指出，這批武器是在波蘭遭攔截，且此舉反映了川普政府援烏承諾鬆動的重大政策轉向，戰略重心已移往應對中國與中東。報導更披露，這已是川普政府近期第二次將援烏軍備轉為己用。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）對此表示，這項決定是在對全球軍事援助進行審查後，為「將美國利益置於首位」而做出。國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）則稱，國防部正在調整策略，以達成總統「結束這場悲劇性戰爭」的目標，同時維持美軍因應新國防優先次序的戰備狀態。

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《華爾街日報》指出，這已是川普政府第二次將原定援烏的武器轉作他用。上月該報曾報導，五角大廈已悄悄將一批烏克蘭急需的火箭特殊引信，轉撥給駐中東的美軍部隊。儘管國會已為該系統撥款援烏，但五角大廈堅稱其有權根據緊急開支法案將其保留自用。

儘管川普總統上週在北約峰會才釋出考慮提供「愛國者」飛彈的友善訊號，但五角大廈的實際行動，已在華府點燃了對烏克蘭政策的激烈辯論。前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）認為，援助烏克蘭即是保衛美國的安全利益；但川普時期的前五角大廈官員考德威爾（Dan Caldwell）則讚揚此決定，稱「將我方戰備置於援助烏克蘭之上是正確的」。

民主黨議員對此則強烈抨擊。參議院外委會資深議員沙欣（Jeanne Shaheen）痛批，五角大廈正顯著削弱烏克蘭的防空能力，將導致眾多平民傷亡。

報導最後揭露，川普政府從拜登政府時期繼承了國會高達38.5億美元（約新台幣1124億元）的援烏武器授權，但始終未動用。此外，白宮也未向國會提出新的「烏克蘭安全援助倡議」資金申請，該倡議旨在資助基輔直接向美國國防廠商採購武器，在在都顯示其援烏承諾已大幅鬆動。

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