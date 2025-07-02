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美國海軍極音速標六飛彈計畫受阻 新年度經費預算恐遭砍半

2025/07/02 14:34

2023年從濱海戰鬥艦貨櫃模組發射的標六飛彈。（美軍DVIDS網站）2023年從濱海戰鬥艦貨櫃模組發射的標六飛彈。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國新年度國防預算近期陸續在國會聽證會上進行說明，受到國際情勢影響，各軍種間的投資、採購項目多有消長，而有外媒近日指出，美國海軍新年度（FY 2026）軍種預算中的「標準六型」飛彈，可能受極音速飛彈計畫暫緩影響而下調預算。

軍聞媒體「Naval News」報導，美國海軍的標準六型Block IB飛彈，主要部署於水面艦的Mk41垂直發射系統中，而該彈將換裝21吋（約53.3公分）長的新型固體火箭發動機，充分利用垂發系統空間，往5馬赫以上的極音速性能及更遠射程邁進，其反彈道飛彈（BMD）、防空能力（AAW）將媲美現有的標六Block IAU型彈，甚至超越。

然而，在美國海軍新財政年度的軍種預算中，這項經費可能會受到先前因故取消的「空射極音速打擊」彈藥計畫影響而削減預算，從既有的1億6200萬美元砍半下修至8300萬美元。

報導進一步寫道，該變化使美國海軍追求極音速打擊能力的未來變得不明朗，無論是標六或是HALO都有可能出現無形的阻礙。

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