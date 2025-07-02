萬巒節要三軍展示最新裝備 軍眷楊佩樺批：消費國軍、踐踏部隊尊嚴

陸軍M1A2T主力戰車去年起陸續抵台，預計今年成軍。（資料照）〔記者方瑋立／台北報導〕屏東萬巒鄉公所今年底預定擴大舉辦「萬巒節」，傳將透過國民黨立委蘇清泉協調三軍展示包括M1A2T主力戰車等最新型裝備，引起各界反彈。軍眷護理師楊佩樺今（2）日痛批，國軍本務是備戰與訓練，而非政治人物的表演道具，此舉不僅形同消費國軍，更濫用國防資源、踐踏部隊尊嚴。

楊佩樺接受電話訪問表示，往年萬巒節都是請藝人歌手表演與民同樂，今年萬巒鄉長林國順卻以「提升士氣」為由，要求三軍展出最新軍武。她批評，國軍的本務是備戰與訓練，並非政治人物的政治道具，此舉不僅形同消費國軍，更濫用國防資源、踐踏部隊尊嚴。

「在中國威脅加劇的現在，國軍應被尊重而非濫用」！楊佩樺說，林國順身為退役軍人，應明瞭國軍動員的風險與成本，如今卻要將部隊陪襯政治人物的秀場，更荒唐的是找蘇清泉以協調為名向國軍施壓。

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她也質疑，為求場面熱鬧而調用最新武器，萬一發生意外或機密外流，責任應由誰承擔？萬一被敵對勢力掌握軍方情資，是否已構成國安漏洞？

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