限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
賴清德第四講展現台灣自衛決心 中國今上半天出動25架次軍機嚇台
中共空警-500軍機示意圖。（資料照）
〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨天在「國家團結十講」第四講聚焦國防，強調台灣自我防衛決心。國防部今（2）日中午表示，自上午9時25分起，陸續偵獲中共25架次軍機出海活動，其中16架次逾越中線環台侵擾，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」。
國防部今（2）日中午12時20分發布新聞稿表示，自上午9時25分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計25架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。
請繼續往下閱讀...
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。