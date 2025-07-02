台海新威脅？中國有「渤海怪物」之稱的神秘翼地效應機曝光

中國社群媒體上流傳的這張照片，首度曝光了一款前所未見的大型噴射翼地效應機。其軍用灰色塗裝、獨特的T型尾翼與機翼上方的4具噴射引擎，皆暗示其用於軍事突擊或運輸的潛在角色。（圖：中國社群媒體）〔編譯陳成良／綜合報導〕中國社群媒體近期流出一款前所未見的「翼地效應機」（Ekranoplan）照片，其配備4具噴射發動機，並以軍用灰色為塗裝，引發軍事觀察家高度關注。專家研判，這種能高速、低空貼海飛行的新型飛行載具，未來可能成為解放軍突破防空與水雷封鎖、執行兩棲突擊與後勤補給的利器。

「翼地效應機」是介於飛機與船艦之間的特殊載具，利用機翼與水面間的氣墊效應，貼海高速飛行，能避開雷達偵測與水面障礙。外國軍聞網站《Naval News》指出，這種設計飛得比船快、比飛機省油，前蘇聯曾打造過「裏海怪物」等經典機型。

此次曝光的新型翼地效應機暱稱「渤海怪物」，具備水上機的機身、T型雙垂直尾翼與短翼構型，機翼上方設有4具向下噴射的發動機，有助強化起飛與穩定貼海飛行，整體配置顯示其具有軍事用途。

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烏克蘭軍聞網《Defense Express》分析，在台灣防空系統密集、機場易癱瘓、運輸艦易遭飛彈打擊的情況下，翼地效應機可能成為中共突破封鎖、快速投送兵力與物資的關鍵工具。其時速預估逾500公里，飛行時不接觸水面，可完全繞過水雷威脅。

儘管其攻台潛能引發關注，但目前情報有限。《Naval News》也指出，該機可能用於南海島礁補給，或與AG600水上飛機互補，執行救援或消防任務。無論最終用途為何，這款罕見大型載具顯示，中國正強化非對稱作戰裝備，布局區域衝突應變能力。

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