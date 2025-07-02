沱江艦第二批首艦將命名「丹江」 力拚明年上半年交付海軍

海軍沱江艦後續艦第二批次首艦，將命名為「丹江艦」。（資料照，李忠衛授權提供）

首次上稿：07-02 14:46

更新時間：07-02 17:30（更新交艦時間）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍正籌獲5艘沱江級巡邏艦第二批次後續艦，舷號627的首艦正進行海試，據了解，這艘軍艦將命名為「丹江艦」，將力拼於明年上半年交付海軍，其餘4艘同級艦也預計在明年交付完畢，為台海制海、防空作戰增添新戰力。

海軍計畫籌獲12艘沱江級巡邏艦，原型艦「沱江艦」與6艘第一批次後續艦已於去年交付完畢，5艘第二批次後續艦則預計於明年以前全數交艦。據證實，舷號627的第二批次後續艦首艦，將命名為「丹江艦」，其取名自於位處南投縣的濁水溪支流丹大溪。

「丹江艦」於今年2月出廠，陸續裝上海蜂眼雷達、76公厘艦砲等系統、裝備，進行各項海試作業，原一度傳出最快於今年第三季交付，但據了解，海軍審慎進行各項測試，現正力拼明年上半年交艦；另外，舷號628的第二批次後續艦二號艦，其艦體已大致完工，並陸續裝上各項裝備進行各項測試。

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沱江艦兩批次後續艦皆可搭載28枚飛彈，但配置略有不同，第一批次後續艦以16枚「海劍二」防空飛彈，搭配8枚「雄二」反艦飛彈與4枚「雄三」反艦飛彈。第二批次後續艦的防空飛彈配置不變，但反艦飛彈改為4枚「雄二」飛彈、8枚「雄三」飛彈，可超音速飛行的「雄三」飛彈，可大幅壓縮敵艦的反應時間，反艦戰力比第一批次「學長」更好。

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