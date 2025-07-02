法國助菲律賓南海執法 建造船廠生產巡邏艇

法國出資菲律賓40艘巡邏艇（FCPs）和6座後勤基地，並要在菲律賓本土設造船廠加速生產20艘，顯示法國正積極參與印太事務。（圖為OCEA設計的FPB巡邏艇）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕各國為維護南海航行自由，積極協助菲律賓擴大海上軍事及執法能量，法國近期更資助菲律賓40艘巡邏艇（FCPs）和6座後勤基地，還要在菲律賓本土設造船廠，加速生產20艘巡邏艇，顯示法國正積極參與印太事務。

軍聞網站「Naval News」報導，此舉是法、菲兩國2024年11月簽署援助協議的一部分，法國造船公司OCEA今年5月下旬獲得法國政府4億歐元（約新台幣137.6億元）合約，啟動承造艦艇作業，以及提供後勤維保支援。

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根據合約規範，法國本土船廠與菲國設置的新廠，將各自生產20艘新艇，OCEA公司代表也於6月「2025菲律賓海事論壇」期間，宣布新廠地址，將啟動相關投資、建設與船廠技工聘僱計畫，OCEA預計將在菲律賓僱用200至250名當地員工，並投資2000萬至2500萬歐元（約新台幣6.82億元至8.53億元），規劃在2032年前完成生產作業。

報導指出，新艇將以OCEA開發的FPB-110型快速巡邏艇為基礎，並根據菲國需求安裝遙控武器站與感測器設備；這型巡邏艇規劃12人座位，可運送海岸巡防人員，其船體更可抵禦船隻衝撞。

新型巡邏艇完工服役後，將由OCEA負責提供為期9年的維保服務，提升菲國海巡艦艇陣容與執法能量。報導也引述安全專家分析指出，該舉凸顯法國正積極根據《印太戰略綱要》，擴大參與東南亞與印太安全事務，可望藉此深化歐洲─印太區域合作，加強維護區域穩定。

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