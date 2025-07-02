上保力山可以更舒適 軍備局新建恆春埔墘營區2028年啟用

圖為陸軍機步269旅去（2024）年底在「113-5三軍聯合作戰訓練測考」期間，於保力山實施夜間訓練之情形。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕「下基地」是許多國軍弟兄、姊妹的共同回憶，「下聯勇」也是，但相較之下，後者在車程、測考時程、強度上都更為辛苦，也讓這段經歷成為官兵間茶餘飯後的話題。為改善三軍聯訓環境、提升官兵生活品質，國防部本（7）月將於屏東車城鄉展開「埔墘營區」工程，落成後可供進訓部隊使用，讓未來登保力山的生活可以更舒適。

政府電子採購網上（6）月24日決標公告顯示，國防部下（7）月起將投入新台幣8億6150萬4千元，展開位在屏東車城鄉的「埔墘營區新建工程」，預計履約至2028年底，為期3年半。

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新加玻「星光部隊」2025年5月低調抵台，盡訓場域就在恆春半島的三軍聯訓基地。（本報資料照）

名義上來看，這項營建案似乎與先前決標的屏東魚叉陣地工程有關聯，但據軍備局公開資訊，「埔墘營區新建工程」的預計新建行政、綜合、訓練大樓三棟主建築，以及餐廳、二級保養廠、彈藥儲放設施、訓練鋼棚、機房等相關附屬設施。

另一方面，國防部表示，該案係三軍聯訓基地業管營區之一，依計畫期程已逐年完成營區改善整建，其中，埔墘營區屬今（2025）年至後（2027）年整建範圍，完工後可供進訓部隊官兵優質生活環境。也就是說，隨著埔墘營區三年後落成，屆時下聯勇的官兵們在測考期間將有更完善的起居照顧，讓登保力山的路途不再那麼辛苦。

國防部6月24日公告「埔墘營區新建工程」決標案，總金額新台幣8億6510萬4千元，將為恆春的保力山三軍聯訓基地興建新大樓，提升進訓部隊官兵生活品質。（擷自政府電子採購網）

國軍官兵俗稱的「下聯勇」，其全名是「三軍聯合作戰訓練測考」，而保力山則是下聯勇時進行測考的主靶場；該基地自1960年代成立基地指揮部，現不只是陸軍、陸航、海軍陸戰隊等三軍主戰部隊進訓要地，同時也是新加坡「星光部隊」來台軍事訓練時使用的主要場域。

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