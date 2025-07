「裝甲列車」又復活啦！ 俄羅斯「葉尼塞號」火砲射擊保障補給線

俄羅斯國營媒體報導透露,俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」的裝甲列車,並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上,以維護鐵道補給線安全。(圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕載有各式火砲及基礎裝甲的「裝甲列車」,在一、二次大戰的歐陸戰場紅極一時後,幾乎銷聲匿跡;不過,外媒近日引述俄羅斯國營媒體報導透露,俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」(Yenisey)的裝甲列車,並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上,以維護鐵道補給線安全;圖中,該列車的車載30公厘機砲,轉向對目標區實施射擊操演。

據軍聞網站《Defence Blog》報導,俄羅斯國營媒體揭露,顯示一輛「裝甲列車」在烏克蘭佔領區上運行操演的情況,這是俄羅斯軍事後勤行動中,一種不尋常但卻歷史悠久的產物。據報導,這輛名為「葉尼塞號」的裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團,並在一場稱為「作戰協調」(combat coordination)的操演中出現,同時還進行了實彈射擊。

「葉尼塞號」(Yenisey)裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團,並在一場稱為「作戰協調」(combat coordination)的操演中,進行了實彈射擊。(圖片擷取自@MartinRosenkra3的X帳號)

如同過往的裝甲列車一般,配備了各式武器,包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」(Utyos)重型機槍等。(圖片擷取自@MartinRosenkra3的X帳號)

「葉尼塞號」如同過往的裝甲列車一般,配備了各式武器,包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」(Utyos)重型機槍,另外,還特別在其中一節平板車上直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車,作為30公厘機砲的機動載台。俄方指出,鐵路系統是維持佔領區行動的一大重點,這類裝甲列車主要用於護送後勤車隊、進行鐵路偵察與維修任務,同時提供必要的防護。

俄軍還特別在列車其中一節平板車上,直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車,作為30公厘機砲的機動載台。(圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的X帳號)

儘管裝甲列車在現代西方軍隊中幾乎銷聲匿跡,但事實證明,其仍在俄羅斯軍事戰略中扮演特殊角色;裝甲列車會被部署在前線部隊後方,即時建立並保護鐵路設施,這突顯了俄國將鐵路視為維持長距離補給線的關鍵,尤其對於腹地廣大且仰賴基礎建設的俄軍體系而言更是如此。

