「裝甲列車」又復活啦！ 俄羅斯「葉尼塞號」火砲射擊保障補給線

俄羅斯國營媒體報導透露，俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」的裝甲列車，並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上，以維護鐵道補給線安全。（圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的Ｘ帳號）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕載有各式火砲及基礎裝甲的「裝甲列車」，在一、二次大戰的歐陸戰場紅極一時後，幾乎銷聲匿跡；不過，外媒近日引述俄羅斯國營媒體報導透露，俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」（Yenisey）的裝甲列車，並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上，以維護鐵道補給線安全；圖中，該列車的車載30公厘機砲，轉向對目標區實施射擊操演。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國營媒體揭露，顯示一輛「裝甲列車」在烏克蘭佔領區上運行操演的情況，這是俄羅斯軍事後勤行動中，一種不尋常但卻歷史悠久的產物。據報導，這輛名為「葉尼塞號」的裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團，並在一場稱為「作戰協調」（combat coordination）的操演中出現，同時還進行了實彈射擊。

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「葉尼塞號」（Yenisey）裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團，並在一場稱為「作戰協調」（combat coordination）的操演中，進行了實彈射擊。（圖片擷取自@MartinRosenkra3的Ｘ帳號）

如同過往的裝甲列車一般，配備了各式武器，包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」（Utyos）重型機槍等。（圖片擷取自@MartinRosenkra3的Ｘ帳號）

「葉尼塞號」如同過往的裝甲列車一般，配備了各式武器，包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」（Utyos）重型機槍，另外，還特別在其中一節平板車上直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車，作為30公厘機砲的機動載台。俄方指出，鐵路系統是維持佔領區行動的一大重點，這類裝甲列車主要用於護送後勤車隊、進行鐵路偵察與維修任務，同時提供必要的防護。

俄軍還特別在列車其中一節平板車上，直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車，作為30公厘機砲的機動載台。（圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的Ｘ帳號）

儘管裝甲列車在現代西方軍隊中幾乎銷聲匿跡，但事實證明，其仍在俄羅斯軍事戰略中扮演特殊角色；裝甲列車會被部署在前線部隊後方，即時建立並保護鐵路設施，這突顯了俄國將鐵路視為維持長距離補給線的關鍵，尤其對於腹地廣大且仰賴基礎建設的俄軍體系而言更是如此。

Gepanzerter Zug der russischen Streitkräfte, der die Grenzen der befreiten Regionen bewacht



Es ist mit Flugabwehrkanonen, einer elektronischen Kriegsführungsanlage, ausgestattet. Im Inneren befinden sich Kasernen für Kämpfer, ein Krankenhaus und ein Waffendepot.

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. pic.twitter.com/TjBQd1SndL — Thomas - German patriot （@ThomasBavaria1） March 10, 2023

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