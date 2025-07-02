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「裝甲列車」又復活啦！ 俄羅斯「葉尼塞號」火砲射擊保障補給線
俄羅斯國營媒體報導透露，俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」的裝甲列車，並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上，以維護鐵道補給線安全。（圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的Ｘ帳號）
劉宇捷／核稿編輯
〔記者劉宇捷／綜合報導〕載有各式火砲及基礎裝甲的「裝甲列車」，在一、二次大戰的歐陸戰場紅極一時後，幾乎銷聲匿跡；不過，外媒近日引述俄羅斯國營媒體報導透露，俄國軍方重啟了一列名為「葉尼塞號」（Yenisey）的裝甲列車，並將其部署至被佔領的烏克蘭領土上，以維護鐵道補給線安全；圖中，該列車的車載30公厘機砲，轉向對目標區實施射擊操演。
據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國營媒體揭露，顯示一輛「裝甲列車」在烏克蘭佔領區上運行操演的情況，這是俄羅斯軍事後勤行動中，一種不尋常但卻歷史悠久的產物。據報導，這輛名為「葉尼塞號」的裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團，並在一場稱為「作戰協調」（combat coordination）的操演中出現，同時還進行了實彈射擊。
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「葉尼塞號」（Yenisey）裝甲列車隸屬於「中部」部隊集團，並在一場稱為「作戰協調」（combat coordination）的操演中，進行了實彈射擊。（圖片擷取自@MartinRosenkra3的Ｘ帳號）
如同過往的裝甲列車一般，配備了各式武器，包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」（Utyos）重型機槍等。（圖片擷取自@MartinRosenkra3的Ｘ帳號）
「葉尼塞號」如同過往的裝甲列車一般，配備了各式武器，包括ZU-23-2高射砲、多座「烏秋斯」（Utyos）重型機槍，另外，還特別在其中一節平板車上直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車，作為30公厘機砲的機動載台。俄方指出，鐵路系統是維持佔領區行動的一大重點，這類裝甲列車主要用於護送後勤車隊、進行鐵路偵察與維修任務，同時提供必要的防護。
俄軍還特別在列車其中一節平板車上，直接固定停放一輛BMP-2步兵戰鬥車，作為30公厘機砲的機動載台。（圖片擷取自@EE_EspadaEscudo的Ｘ帳號）
儘管裝甲列車在現代西方軍隊中幾乎銷聲匿跡，但事實證明，其仍在俄羅斯軍事戰略中扮演特殊角色；裝甲列車會被部署在前線部隊後方，即時建立並保護鐵路設施，這突顯了俄國將鐵路視為維持長距離補給線的關鍵，尤其對於腹地廣大且仰賴基礎建設的俄軍體系而言更是如此。
Panhard 178 Schienenpanzer conversion scouts ahead of a BP-42 Panzerzug on the Eastern Front in 1943 #armoredtrain #panzerzug #panhard178 #ww2 #wwii pic.twitter.com/Sgtii2K123— hw97karbine （@hw97karbine） March 8, 2025
Gepanzerter Zug der russischen Streitkräfte, der die Grenzen der befreiten Regionen bewacht— Thomas - German patriot （@ThomasBavaria1） March 10, 2023
Es ist mit Flugabwehrkanonen, einer elektronischen Kriegsführungsanlage, ausgestattet. Im Inneren befinden sich Kasernen für Kämpfer, ein Krankenhaus und ein Waffendepot.
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