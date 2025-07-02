【影】烏克蘭MiG-29空襲奏效 精準摧毀俄軍無人機維修基地

烏克蘭無人機單位「飛行骷髏」公布的影片顯示，一座俄軍無人機維修基地遭美製GBU-39精準炸彈命中，瞬間被巨大爆炸與濃煙吞噬。

（影片截圖）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭空軍近日利用美製GBU-39精準炸彈，成功摧毀俄軍在烏南一處無人機維修基地，重創俄軍前線無人機作戰與後勤能力。此次打擊行動由空軍與「飛行骷髏」（Flying Skull）無人機偵察單位合作執行。

「飛行骷髏」於6月30日發布攻擊畫面，顯示俄軍無人機維修設施遭3枚GBU-39炸彈直接命中，建物完全毀損。影片圖說寫道：「獸人（俄軍）設維修基地，『飛行骷髏』發現它，MiG-29消滅它。」

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這次行動關鍵在於，烏軍成功將美國供應的GBU-39小直徑炸彈整合進蘇聯時期的MiG-29戰機中。GBU-39具備高精度與增程能力，能對後方建築精準打擊，顯著強化烏軍空中打擊手段。

俄軍高度依賴無人機進行偵察與自殺攻擊，維修設施成為戰術命脈。烏軍藉由無人機偵察與戰機精準打擊協同運作，逐步削弱俄軍無人機戰力，展現其深打能力的成長。

此外，報導也指出，烏軍飛行員「Denfix」近期曾駕駛MiG-29，於夜間以空對空飛彈擊落一架俄軍「見證者」（Shahed）無人機，顯示MiG-29已轉化為兼具對地與對空功能的多用途作戰平台。這類整合蘇式戰機與西方精準武器的模式，正成為烏軍新一代空中作戰戰術核心。

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