因應中國軍事威脅 美國擬在菲國蘇比克灣建彈藥製造中心

美國計畫在菲律賓蘇比克灣興建彈藥製造和儲存中心，菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）對此已表示歡迎。圖為蘇比克灣停泊的軍艦。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕面對中國在印太地區擴大軍事威脅，香港《南華早報》報導，美國計畫在菲律賓蘇比克灣興建彈藥製造和儲存中心，菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）對此已表示歡迎，但有分析擔憂，此舉可能引發中國報復。

這項計畫出現在美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組6月24日發布的一份報告中，報告指出，印太地區缺乏彈藥中心，建議在菲律賓北部的美國前海軍基地所在地蘇比克灣興建1個。

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報告指出：「委員會對印太地區缺乏前沿彈藥製造設施感到擔憂，因此委員會指示國防部評估，在蘇比克灣前美國海軍基地建立聯合彈藥製造和儲存設施的可行性。」

儘管美國尚未提出正式提案，鐵歐多洛對這個想法表示歡迎，並指出其具有潛在的經濟和戰略利益。他說：「任何生產實體只要對菲律賓有益，不僅能增強我們的韌性，還能改善我們的生產狀況，創造就業機會，並帶來其他技術轉移，都值得鼓勵。」

鐵歐多洛表示，鑑於菲律賓和美國是擁有共同戰略利益的盟友，這項提議是可行的，根據1951年簽署的「共同防禦條約」，兩國承諾在遭受外部侵略時相互扶持。

蘇比克灣面積達670平方公里，曾是美國海外最大海軍基地所在地，如今仍是政治敏感地。儘管美軍已在1992年撤離，但該基地仍是菲律賓和美國「肩並肩」軍演中後勤的樞紐。

今年稍早，美國海軍曾考慮在蘇比克100公里範圍內租賃一處儲存設施，為美國海軍陸戰隊預先部署設備。

中央蘭開夏大學政治分析師戈爾斯卡（Sylwia Monika Gorska）表示：「重新在當地建立美國防禦存在，即使形式不同，也可能具有強烈的象徵意義和戰略意義，無論是在國內或地區層面。」

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