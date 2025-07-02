中市7/15城鎮韌性演習 已盤點1萬263處防空避難處

台中市7月15日將舉辦城鎮韌性演習，市府今舉行演習預備會議。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「漢光41號演習」訂7月9日至18日舉行，台中市配合在7月15日舉辦城鎮韌性演習，同步進行防空避難與民防演練，台中市今舉行演習預備會議，台中市長盧秀燕促各單位釐清所屬場館是否為避難處所，避免因資訊不清影響防災應變；民政局指出，依警察局統計，台中市共建檔防空避難設施1萬263處，最大可容納人數達626萬4,317人，供需比高達2.18倍，足以應對災時需求。

市府提醒民眾配合演習，否則可處3萬以上15萬以下罰鍰。

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民政局長吳世瑋指出，演習當日下午1時30分至2時將實施防空演習，防空警報響起時，應立即「就近避難」，並強調「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」4大原則，民眾優先進入地下室或防空疏散避難設施，聽從現場警察與民防人員指示行動；若無法及時進入避難設施，則應選擇窗戶少、與外牆隔兩層的房間避難，此外，民眾身處無避難設施的區域，務必冷靜應對，迅速尋找合適位置避難，並應壓低身體、就地保護頭部，減少受傷風險。

民政局呼籲民眾配合演習規劃，依照相關指引行動，未配合演習管制及演練，依民防法處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；市民平時可透過手機下載「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」，或加入台中市政府警察局LINE官方帳號（ID：@tcpb），即時查詢鄰近防空避難設施位置，提升自主防災能力。

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