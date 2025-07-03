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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

因應太平洋戰區持久作戰 美軍將測試聯合戰區持續補給分配中心

2025/07/03 06:20

美國陸軍將在本月舉行的「護身軍刀」聯合演習中，在澳洲測試「聯合戰區持續補給分配中心」（JTDC）。圖為2023年7月美軍在護身軍刀演習中發射海馬士多管火箭。（法新社檔案照）美國陸軍將在本月舉行的「護身軍刀」聯合演習中，在澳洲測試「聯合戰區持續補給分配中心」（JTDC）。圖為2023年7月美軍在護身軍刀演習中發射海馬士多管火箭。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍太平洋司令部司令克拉克（Ronald Clark）表示，為因應太平洋戰區潛在的長期作戰挑戰，美軍正著手開發「聯合戰區持續補給分配中心」（JTDC），而美國陸軍將在本月舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習中，在澳洲測試一項新興能力，即有效地在前線預置裝備和補給品。

「國防新聞」（Defense News）2日報導，面對太平洋戰區持久作戰所需的艱鉅後勤支撐，美國各軍種正攜手推動成立JTDC。陸軍主要負責設置若干這類大型中心，以儲存戰時、人道危機或自然災害期間可用的裝備與各類補給品。

克拉克6月27日接受「國防新聞」專訪時指出：「我們的責任是為聯合作戰部隊『設定戰區』（set the theater）。我們從戰略層面推進的方式，就是透過在太平洋各地建立聯合戰區補給分配中心，打造聯合內線（joint interior line）。」

目前，美國陸軍已在菲律賓和澳洲分別設立1個JTDC，由陸軍直接負責。其他軍種則負責在第一島鏈和第二島鏈開設更多中心；這些島鏈從日本延伸至台灣，直至南太平洋的婆羅洲。其中一個JTDC位於澳洲東部黃金海岸以北的敦士市（Townsville）。

在護身軍刀演習期間，美國陸軍將與其他後勤和持續作戰能力，共同驗證該中心的概念，這些能力將用於高強度對抗環境。護身軍刀演習每2年舉行1次，今年預計有來自19個國家的約3.5萬名官兵參與。

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