憂自家庫存不足 美國防部證實暫停提供烏克蘭武器

知情美國官員表示，暫停對烏運輸的武器包括愛國者飛彈、GMLRS精準導引火箭彈、地獄火反戰車飛彈及榴彈砲砲彈。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府先前傳出擔心自身武器庫存下降過多，因此將暫停向烏克蘭運送部分武器。知情美國官員表示，暫停對烏運輸的武器包括愛國者飛彈、GMLRS精準導引火箭彈、地獄火反戰車飛彈及榴彈砲砲彈。

根據《美聯社》報導，上述暫停對烏運輸的武器細節，由一位熟悉此事的美國官員和一位前國家安全官員證實。官員提到，其他被扣留的武器還包括AIM-7「麻雀」飛彈、「刺針」防空飛彈及AT-4反裝甲火箭彈。

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美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）2日在記者會中拒絕透露具體有哪些武器暫停提供給烏克蘭，僅表示考量到美國武器庫存的「健康程度」，暫停提供武器給烏克蘭是必要的。

帕內爾強調：「在拜登政府四年的任期內，我們一直在送出武器與彈藥，卻沒有真正思考我們還剩多少。」帕內爾補充，川普是以「美國優先」、保衛本土作為競選承諾而當選的。

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