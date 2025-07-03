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聚焦北韓威脅！美日韓參謀總長齊聚首爾 駐韓美軍定位掀波瀾
南韓聯合參謀本部議長金明秀（右）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（中）、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀（左）將於本月10至11日在首爾會晤。（本報合成圖）
涂鉅旻／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、南韓參謀總長將於下週在首爾會晤，針對三邊軍事合作交換意見，包括應對北韓核武、彈道飛彈威脅等議題。
據《韓聯社》報導，南韓軍方3日發布消息稱，南韓聯合參謀本部議長金明秀、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀將於本月10日至11日，在首爾舉行美日韓參謀總長會議（Tri-CHOD）。
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川普政府近期提出重新定位駐韓美軍角色，敦促日韓提升國防預算佔比等意見的情況下，《韓聯社》指出，美國最高軍事首長是否將針對相關事宜進行討論，備受關注。
南韓軍方人士證實，會議將聚焦美日韓軍事合作，應對北韓核武、彈道飛彈威脅等事宜。除美日韓三邊會議之外，美國與南韓還將舉行雙邊會談，屆時可能討論調整駐韓美軍角色、增加國防預算等問題。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）先前報導，美國國防部正研擬自南韓撤出約4500名美軍，部署至關島等印太區域。駐韓美軍目前共約2萬8500人，減少駐軍恐引起南韓、日本、菲律賓等美國盟友擔憂。