美國凍結部分軍援 烏克蘭轉向歐洲合作製武

在美國暫停部分軍援後，烏克蘭正加速推動國防工業自主。圖為烏克蘭廠商在國內一場防務展上，向軍方客戶展示其國產的無人機系統。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國擔憂彈藥庫存下降，決定暫停對烏克蘭的部分武器供應，讓基輔當局高度警惕。烏國外交部警告，美援若中斷，只會助長俄羅斯侵略。烏方也宣布，正與歐洲盟國啟動聯合生產武器的法案與合作計畫。

《美聯社》報導，遭暫停的軍援項目涵蓋「愛國者」（Patriot）防空飛彈、精準導引砲彈、海馬斯（HIMARS）火箭彈及「地獄火」（Hellfire）飛彈等關鍵武器。烏國國防部表示尚未收到美方正式通知，正尋求與美方高層通話釐清細節，並已召見美國臨時代辦洽談。

請繼續往下閱讀...

面對戰場壓力升高，烏國轉向歐洲尋求支援。總統澤倫斯基強調，政府正積極籌備與歐盟舉行高層會議，討論軍工合作。國防部長烏梅洛夫表示，將送交國會法案，建立稅制與法規框架，推動與歐洲夥伴共建軍火產線，並設立海外工廠。

擔任歐盟輪值主席的丹麥表態支持，允許烏企在丹麥設廠，預計九月啟動生產。國防部長波爾森呼籲歐洲各國加碼投資，彌補美援缺口。他指出：「這凸顯歐洲需要做得更多，才能幫助烏克蘭有效反擊。」

歐洲儘管可提供砲彈與傳統火力，卻難以取代美製愛國者飛彈與海馬士系統。德國基爾研究所指出，美國自三月起未再宣布對烏新增軍援，歐洲軍援總額首次超越美國，但仍有重大戰略缺口。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對此表示，武器供應減少有助加快戰事終結，但烏外交部反駁稱，任何援助的遲疑都將助長俄羅斯持續發動戰爭與恐怖行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法