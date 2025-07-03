連M1A2T、海馬士也想展！萬巒節「小閱兵」惹議 區公所稱國防教育初衷

陸軍M1A2T戰車去年底抵台，但尚未成軍。（資料照）

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕萬巒鄉公所近日因傳出計畫於「萬巒節」展示多款現役軍武，引發外界熱議與質疑，遭批「強迫軍方配合」甚至形同「小閱兵」。鄉公所今早（3日）發新聞稿澄清，強調活動僅處於內部構想與前期討論階段，尚未定案，更無對軍方提出強制要求，強調「壓迫立委協助」等指控為不實臆測，盼外界勿誤解其推動全民國防教育的初衷。

鄉公所表示，研議國防教育活動旨在響應中央「全民國防」與「韌性台灣」政策，期盼透過友善活動讓鄉親近距離認識國軍、體驗裝備，強化全民國安意識。鄉公所強調，籌劃過程秉持「尊重專業、循序規劃」原則，未涉政治考量，亦未對軍方施壓。萬巒鄉身為客庄小鄉，珍視軍民情誼，盼社會大眾理解其良善動機。

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然而，爭議源於鄉公所據傳提出的大規模軍武清單，包含CM32、CM34雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車、M1A2T主力戰車、M142海馬士多管火箭等尖端裝備，甚至涵蓋尚未交貨的MQ-9B無人機與彈簧刀300自殺式無人機，陣容之盛引發「過度展示」質疑。

軍事迷與部分民眾對此表達強烈反對，認為公開陳列最新軍武恐暴露國軍戰力細節，對國安構成潛在風險。M1A2T戰車與海馬士系統作為國軍最新採購裝備，尚未完全成軍，公開展示可能引發外界揣測，甚至影響戰備規劃。網路上更有聲音批評，如此盛大展示形同「鄉村閱兵」。

軍事迷許先生則指出，地方活動雖有助推廣國防教育，但涉及敏感裝備展示需謹慎，避免成為對手情報蒐集破口。尤其M1A2T戰車近期因Google衛星影像曝光引發熱議，軍方已強調將加強隱蔽措施，地方若執意展示，恐加劇爭議。

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