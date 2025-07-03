強化戰機戰備韌性 空軍再對美增購13億元航材零附件

圖為空軍F-16V戰機。（資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為維持機隊妥善率及建立戰備零附件庫存韌性，政府採購網3日公布最新決標公告揭示，國防部已與美國政府簽約，將斥資13億1113萬9千元為空軍執行「標準航材零附件二號訂單」採購案，全案將執行至2029年底。

根據國防部今日公布於政府採購網的最新決標資訊，我國駐美軍事代表團已代表國防部，與美國在台協會（AIT）簽署「標準航材零附件二號訂單」採購合約，這項合約總金額為13億1113萬9千元，全案自今年6月執行至2029年底。

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而我國也在今年4月中旬以同樣採購名稱，向美國簽訂總金額10億5530萬7千元的航材訂單，同樣執行至2029年底。國軍之所以頻繁採購航材，除了中國軍機擾台因素外，由於空軍即將接收66架F-16V戰機，今年至少將接收10架以上，零附件使用及庫存需求將因此大幅增加。

根據空軍規劃，新購66架F-16C/D Block 70新機未來返台後，將全數進駐空軍位於台東的志航基地，隸屬先前改制的第七戰術戰鬥機聯隊旗下三支作戰隊，搭配現有139架經「鳳展專案」升級完成的F-16V Block 20型機，全機隊規模高達205架。

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