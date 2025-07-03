美海軍正式啟動雷射武器量產開發 功率400kW可熔化飛彈

美海軍近日啟動「SONGBOW」計畫，計畫研發出力達400kW級功率的艦載能量武器。（圖取自Coherent公司）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍首艘搭載雷射武器的伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88），去年在海外實測成功，顯示美軍在相關技術發展上正逐漸成熟。美國海軍近日更啟動「SONGBOW」計畫，計畫研發出力達400kW（千瓦）級功率的艦載導能武器，攔截無人機、巡弋飛彈與極音速武器。

軍聞網站「nextgen defense」報導，美國海軍近日與科技廠「科希倫航太防衛」（Coherent）簽訂價值2900萬美元（約新台幣8.6億元）的「研究、發展、測試與評估」（RDT&E）合約，研發功率400kW級的艦載導能武器，將借重該公司的先進光電與材料技術，把多組50kW級功率的導能設備、光學組件與放大器，整合為一組可安裝在美軍艦艇上的高出力導能武器，藉由搭配脈衝光纖雷射模組與精準光束控制系統，提升接戰效率與破壞力，出力能量也可調整，有助降低散熱系統負擔。

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報導指出，該合約採成本加固定費用模式（CPFF），預計初始開發階段為20個月，將於2027年1月前完成開發。不過，這項合約保留彈性時程選擇權，可視開發與測試進度展延，確保能有效克服各項潛在技術問題。

這篇報導說，「SONGBOW」主要任務為提升艦艇防空作戰能力，透過搭配神盾系統與「標準6型」（SM-6）防空飛彈，共同提升海基飛彈防禦能量；也可用於遙感探測、戰場照明與追蹤任務。待技術成熟後，可望發展陸基版本型號，帶動防空作戰科技革新，減少對傳統彈藥的需求和儲放空間。

美軍伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG-88），去（2024）年於海外測試雷射導能武器的畫面。（擷自美軍作戰測試和評估中心年度報告）

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