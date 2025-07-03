帥氣美軍也被迫屈服 將研發「真正的」籠式裝甲防自殺無人機

圖為在烏克蘭戰場上，已加裝籠式裝甲的M1戰車。（烏克蘭Metinvest集團官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕籠式戰車裝甲因其醜陋外貌，而常被戲稱為「頂樓加蓋」，但應對來自戰車上方的自殺無人機俯衝攻擊又頗有成效。如今，財大氣粗的美軍也屈服於無人機戰爭時代，宣布要研發一款能真正有效防禦無人機威脅的戰車頂部裝甲，未來M1主力戰車也會加裝這種裝甲。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國陸軍已在2026財年預算中，提出了被動式頂部攻擊防護（TAP）附加裝甲系統計畫，預計將採購1500套。雖然預算文件未詳細描述TAP系統的具體外觀，但它很可能與籠式裝甲有相似之處。

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預算文件顯示，TAP是車輛基礎配置的一種被動式附加裝甲，它被策略性地布置在乘員艙和艙口上方，與車輛基礎裝甲協同工作，以減輕來自高空威脅的傷害，對防護爆炸成型彈丸（EFP），以及高熱能金屬射流攻擊最為有效。

預算文件補充道，TAP套件計劃安裝在所有作戰車輛上，未來將擴展到其他美國陸軍車輛系統。同時，每種車輛平台的TAP會根據車輛裝甲和乘員艙位置而有所不同。美國陸軍對此將撥款約9200萬美元（約新台幣26.5億元），供1528輛車輛安裝TAP系統。

報導指出，該系統屬於價值1.07億美元（約新台幣30.8億元）的車輛防護系統（VPS）方案一部分，該方案還包括雷射預警器（LWR）和紅外線特徵管理塗料（SMP），這種塗料計畫應用於380餘輛戰車上。

通用動力陸地系統公司目前仍為美國陸軍大部分履帶式車輛，現代化項目的主要工業整合商，在車輛防護系統的安裝過程中，發揮關鍵作用。

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