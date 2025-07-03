首都戍衛的「關鍵咽喉點」 立院外委會考察關指部戰備情形

立法院外交及國防委員會本月2日前往陸軍關渡地區指揮部考察，了解官兵戰備整備情形，並就現況提出整備建言。（取自軍聞社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕在國土防衛作戰中，能直通大台北地區的淡水河口被視為國軍戰備核心要地，不只有全年無休的「河防營」聯兵一營駐防，在往年的漢光演習中，周遭區域更成為實兵操演的重點熱區。為此，立法院外交及國防委員會（下稱立院外委會）昨（2）日前往關指部考察，除了解官兵戰備實情，也勗勉部隊付出，並透過實地考察提出建言，以強化中樞防衛。

立院外委會昨日前往淡水的陸軍關渡地區指揮部考察戰備情形，期間，以召委黃仁為首的一行人在國防部常務次長楊基榮中將陪同下，除了觀看官兵戰備演練、實地了解戰備整備概況，黃仁也親自勗勉、肯定官兵的辛勞付出，感謝國軍堅守崗位以維護國安。

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綜合軍媒《軍聞社》報導，本次戰備演練模擬不明船隻現蹤，在官兵獲悉狀況後，隨即進入戰術位置，出動無人機實施即時監控、以利後續採取應變作為，展現駐軍平日勤訓精練的成果。

陸軍司令呂坤修上將5月30日前往關指部視導河防部隊期間，除提醒官兵提高對敵警界意識，也意外曝光車載「復仇者」防空系統部署於此的情形。（取自青年日報）

國軍近年積極強化北海岸、淡水河防務，而駐守此處的陸軍關指部便首當其衝，負責阻絕敵軍從水路直搗我政經中樞；陸軍現任司令呂坤修上將5月底視導關指部河防部隊時，便提醒執勤官兵提高敵情警覺，更要協同海巡、憲兵等友軍單位綿密監控、情資互通，確保河防安全、國家安全。

黃仁以中國籍快艇闖入淡水河事件為鑑，凸顯國軍在淡水河防的管制、協調機制方面仍有精進空間，期許國軍各單位面對新型滲透威脅，持續強化防護作為，維護國家安全。

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