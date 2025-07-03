以伊衝突飛彈、假訊息滿天飛 國防院曾敏禎：中共趁勢捧吹打認知戰

以色列空軍出動多架F-15I戰機，並攜掛JDAM炸彈前往伊朗境內空襲。（以色列空軍X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列上（6）月發起「雄獅崛起」行動，大幅運用空優兵力襲擊伊朗國土，根據以國防軍1日統計，以國空軍1270架次戰機，摧毀了伊朗半數防空系統、擊斃30餘名伊朗高階將領；但伊朗也不甘示弱，曾宣稱成功攔截以軍F-35戰機，但照片的不合理性也遭各界批評是假消息。國防院學者曾敏禎指出，中國期間也趁勢透過官媒捧伊朗、吹捧自己，並對我國大打認知戰。

（原文「活在平行戰場的中共：從以伊戰爭看訊息操作術」，由網路安全與決策推演研究所政策分析員曾敏禎撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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當前以伊衝突引發國際關注，中共卻藉機展開一波敘事戰操作，透過片面剪裁、誇大渲染與技術神話等手法，輸出對內民族主義情緒、對外話語權擴張，更針對台灣社會進行多層次認知滲透。從將伊朗描繪為反美英雄、誇大北斗助攻戰果，到讚頌自身撤僑行動的「制度優越」，皆為一套包裝良好的敘事性表演，意在營造「中共模式」的可信任形象，並弱化台灣對美國及民主盟友的信賴，進而動搖民間抗敵意志。本文旨在解析中共如何藉此事件進行輿論操控，揭露其背後的認知戰邏輯與戰略意圖，提醒台灣社會須高度警覺，並強化應對機制以維持社會韌性與民主防衛。

一、對伊朗：從英雄神話到受害敘事的戰略轉換

中共如《環球網》、《新華社》等官方媒體，結合微博（Weibo）、嗶哩嗶哩（Bilibili）、微信（Wechat）等社群平台，對近期以伊衝突的報導採取典型「敘事操控」模式：初期誇大伊朗「英勇反擊」與「逆轉勝利」，中期則轉向情緒動員與聲援立場，後期再回歸苦難敘事，建構一種符合其戰略利益的輿論導向。

在衝突初期，官媒大肆渲染伊朗成功擊落F-35戰機、伊朗導彈襲擊以色列、突破以色列鐵穹防禦、打擊特拉維夫市中心等說法，強調「伊朗為中東抗美急先鋒」，並塑造其為反抗西方霸權的「英雄國家」。這種戲劇化敘事目的不在於還原戰場實況，而是強化國內「反美、去西化」的集體心理，服務中國對外話語體系的建構。

當戰事進入僵持或局勢不明階段時，報導口徑迅速轉為聲援伊朗，例如新華社社評援引「美國強食弱肉」、「以美三次欺伊」等歷史敘述，並廣泛引用中東地區其他國家表態支持伊朗，試圖營造「全球民意與南方國家支持伊朗」的輿論假象。

衝突進入尾聲後，中共媒體再度調整論述重點，將焦點放在「伊朗取得戰略勝利、強化地緣話語權」，塑造其成為中東新秩序的代表性力量。而到了近期，則又轉向報導伊朗重大人員傷亡，特別強調婦孺受害，鋪陳「美以壓迫下的被害國」形象，營造國際同情，轉化為道德制高點。

然而，這些報導內容實際多數未獲國際主流媒體或衛星監控情報支持，許多所謂「勝利戰果」與情節均為誇張炒作、片段剪輯，屬資訊操控策略的一環。這種敘事邏輯的快速轉向，顯示其報導主軸並非反映實況，而是服務中國戰略輿論的目標：一方面對內維持民族主義與反美情緒，另一方面對外爭奪地緣政治話語權。

中國官媒在「雄獅崛起」行動期間頻繁發布報導，藉以誇大伊朗軍方對以色列的反擊成果。（取自國防安全研究院）

二、吹噓誇大中國

欲借北斗神話，包裝全球「戰略後援」

在以伊衝突背景下，中國部分社群平台、軍事博主以及我國親中媒體持續釋放「伊朗正式啟用北斗系統」、「伊朗依賴北斗定位系統進行精準打擊」、「伊中軍事合作升級」、「北斗導引讓以色列導彈失效」等論述，不僅將北斗衛星系統包裝成戰略勝利的關鍵技術，更刻意將其與美國全球定位系統（Global Positioning System, GPS）系統對比，營造一種「中國科技壓制美國」、「東升西降」的認知氛圍。中共宣稱伊朗能精準打擊以色列是因為「北斗定位支援」，甚至暗示美國GPS已遭干擾或失靈，旨在為中共技術「出海」提供敘事合法性，強化「中國科技正在改寫全球戰略秩序」的集體心理與民族自信。此種「科技敘事膨脹戰果」的做法，本質是一種資訊戰延伸，目的不在技術事實，而是認知制高點的奪取。值予注意，此類敘事模式不僅限於中東或北斗議題，未來在台海、南海、甚至太空與極地戰略議題中，類似「中國科技已具戰略反制美國能力」的論述恐將持續增溫。

中國藉以伊衝突吹捧自家北斗衛星系統功用，製造軍備能力假象。（取自國防安全研究院）

讚嘆撤僑迅速安全，操作「大國可靠論」

近年中共對海外撤僑事件的報導已不再只是「事實傳遞」，而成為帶有高度政治寓意與宣傳功能的「敘事性表演」（narrative performance），撤僑行動被包裝為中共制度優越性與大國責任的表現，進而納入「中國式全球治理」宣傳版圖。例如在報導此次撤僑時，官媒強調「只要你是中國人，祖國一定接你回家」，塑造出一種不論地點與代價、國家都能動用一切資源保護公民的「制度保障」形象，並強調撤僑的迅速與高效。社群媒體甚至提出：「中國撤僑飛機劃過的地方，就是戰場上的禁飛區」，此類帶有戲劇性與威懾性的語言，間接傳遞「中國的存在本身就是穩定因子」的強國話語。中共透過小紅書、微博與抖音（TikTok）等媒體轉述「中國護照價值高」、「台灣人也想被中國接回家」等輿論滲透，此種「情感敘事＋制度輸出」的手法，亦透過外溢至周邊國家，特別是針對台灣，以潛移默化方式模糊國籍認同與國家邊界，形塑「中國保護全球華人」的集體敘事框架。

中國運用撤僑新聞形塑大國可靠論。（取自國防安全研究院）

三、對台灣：從戰場剪裁到心理戰的多層認知操控

這波中共針對以伊衝突的敘事操作，透過對以色列戰況的片面剪裁與誇張渲染，意在對台灣社會投射數種心理暗示與戰略訊號。在衝突初期，官媒集中報導「鐵穹防空系統無力攔截」等片段，將以色列刻意描繪為一個「依賴美國卻仍遭重創」的案例，暗示即使如以色列這樣的科技與軍事強國，倚賴美國仍難逃攻擊，遑論台灣。這種敘事操作旨在削弱台灣民眾對美國及西方盟友的信任，動搖台美安全合作的社會支持基礎。此外，中共輿論體系亦配合傳播大量爆炸、廢墟、火海等AI生成或真實戰場影像，強化戰爭的視覺衝擊力，營造出「戰爭＝末日」的恐懼敘事。這類影像常以「以色列城市化為焦土」等標題呈現，目的在於深化群體對戰爭的極端恐懼心理，進一步放大「戰爭必然招致毀滅」的情緒反應。

與此同時，部分台灣媒體名嘴或自媒體也出現與上述論調呼應的言論，例如：「看伊朗如何轟炸以色列，而比伊朗更強大的中國武力更無庸置疑」、「台灣若走錯路，也將重演以色列的命運」、「美國不會真正出手救台」等，這類言論實為一種情緒勒索式的認知操作，目的在引導民眾對「和平統一」產生相對傾向，削弱對抗意志。更值得關注的是，網路社群中同步出現大量「台灣別成為下一個以色列」、「台灣最好自知之明」等語句，疑似為統戰帳號或資訊操弄行為所散布，藉由反覆輸出「反抗是無謂的」、「與其戰，不如合」的敘事，逐步瓦解民間的國防信念與抵抗心理，培養一種集體性的投降式思維。

面對這類結合科技民族主義、地緣衝突敘事與心理戰的認知操控攻勢，台灣亟需提升整體社會的媒體識讀能力與危機感知能力。一方面應強化跨部門的資訊環境應對機制，避免陷入對岸所設定的話語框架；另一方面，亦應同步深化外交政策的透明度、危機處置能力與僑民保護機制，以穩固民眾對政府應變能力與國家制度的信心，進而提升整體社會的韌性與心理防衛力，有效對抗中共敘事霸權的滲透與干擾。

中方聯手我國親中人士，對我國社會進行認知作戰。（取自國防安全研究院）

當前以伊衝突引發國際關注，中共卻藉機展開一波敘事戰操作，透過片面剪裁、誇大渲染與技術神話等手法，輸出對內民族主義情緒、對外話語權擴張，更針對台灣社會進行多層次認知滲透。從將伊朗描繪為反美英雄、誇大北斗助攻戰果，到讚頌自身撤僑行動的「制度優越」，皆為一套包裝良好的敘事性表演，意在營造「中共模式」的可信任形象，並弱化台灣對美國及民主盟友的信賴，進而動搖民間抗敵意志。本文旨在解析中共如何藉此事件進行輿論操控，揭露其背後的認知戰邏輯與戰略意圖，提醒台灣社會須高度警覺，並強化應對機制以維持社會韌性與民主防衛。

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