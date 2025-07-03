IDF模擬掛「空射雄三」7月中再測試 將拋3到5枚275加侖裝水油箱

軍事迷5月拍攝到，1架掛載裝水油箱的經國號戰機返航情形，值得注意的是，這架戰機已將左翼的油箱拋離，僅掛載右翼油箱返航。（資料照，IDF經國號粉專提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院、漢翔公司本月持續驗證IDF經國號戰機，掛載空射型「雄風三型」反艦飛彈的相關測試。根據交通部航港局1日發布的射擊通報，兩個單位將於7月14日至31日間，擇期於中部外海進行3到5枚「275加侖裝水油箱」拋投，模擬戰機掛載、投擲模擬雄三飛彈的配重，為日後掛載實彈驗證的目標再跨一步。

根據交通部航港局1日發布的射擊通報，中科院、漢翔7月14日至31日每天上午9點40分至10點間，以及下午1點40分至2點間，選擇在台灣中部外海實施「飛機拋投275加侖裝水油箱」，拋投數量為3到5枚，空域管制高度約5000呎（約1524公尺）。除了要求船隻與航空器避開測試海、空域，也明確指出將有戰機支援進入射擊區域。

中科院、漢翔今年7月14日起，將以半個月的時間再度驗證經國號戰機拋投「275加侖裝水油箱」情形。（取自交通部航港局射擊通報網頁）從這份射擊通報內容，以及經國號戰機月前從事類似測試研判，此與該型機模擬掛載空射「雄三」超音速反艦飛彈的測試有關，275加侖的水相當於1040公升，若換算成重量，總重可能相當於1公噸，這與外界推估空射「雄三」飛彈的重量相符。中科院、漢翔已於今年5月底完成一次測試，當時還模擬戰機拋投掉左翼油箱後，僅掛載右翼油箱返航的情況，確保戰機發射飛彈後，仍能在「不對稱」配重情況下穩定飛行。

另外，軍事粉專「IDF經國號」今年6月19日揭露經國號戰機同日測試情形，不同以往掛載灰色彈體，這次測試則掛載彈身漆上亮銀色、彈翼漆上紅、黃、藍三色的拋投用測試彈，戰機的翼尖還加掛了GPS莢艙與高速攝影機。名為「雄鷙專案」的空射型雄三反艦飛彈6月19日以最新的彩繪樣貌曝光，可見彈身採亮銀色、彈翼也已漆上紅黃藍三色，推測將進入下一階段測試。（資料照，IDF經國號粉專提供；記者劉宇捷製圖）

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