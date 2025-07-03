自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】為RF-5E偵察機退役暖身 機載「傾斜照相機」罕見曝光！

2025/07/03 11:21

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍明天將舉辦RF-5E偵察機除役儀式，為幫活動暖身，空軍今日再發布影片《虎力同心》，除了收錄F-5型機日常掛彈、設備掛載作業畫面，其中一幕還可見到機鼻向前滑開、官兵檢整內部照相機的珍貴片段，十分罕見。

空軍今日上午發佈《虎力同心》短片，為明日的RF-5E型機除役典禮暖身。片中其中一幕，還揭露了過去幾乎未曾曝光的機鼻照相機樣貌。（圖片取自中華民國空軍影片）空軍今日上午發佈《虎力同心》短片，為明日的RF-5E型機除役典禮暖身。片中其中一幕，還揭露了過去幾乎未曾曝光的機鼻照相機樣貌。（圖片取自中華民國空軍影片）空軍規劃明日於花蓮基地舉辦RF-5E「虎眼」偵察機退役典禮，空軍今日也率先發布《虎力同心》影片，以地勤官兵掛載飛彈、副油箱，以及照相設備檢整的畫面，彰顯每趟飛行任務，不只有飛行員，還需要地勤官兵齊力同心，才能圓滿執行任務。

其中值得留意的是，地勤官兵為機鼻打開的RF-5E照相機進行檢查，可見飛機最前端的照相機呈現傾斜配置，而機鼻整流罩的開闔可藉由軌道向前滑開，這些畫面以往未曾公開曝光，因此顯得十分珍貴與罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中