【影】為RF-5E偵察機退役暖身 機載「傾斜照相機」罕見曝光！

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍明天將舉辦RF-5E偵察機除役儀式，為幫活動暖身，空軍今日再發布影片《虎力同心》，除了收錄F-5型機日常掛彈、設備掛載作業畫面，其中一幕還可見到機鼻向前滑開、官兵檢整內部照相機的珍貴片段，十分罕見。

空軍今日上午發佈《虎力同心》短片，為明日的RF-5E型機除役典禮暖身。片中其中一幕，還揭露了過去幾乎未曾曝光的機鼻照相機樣貌。（圖片取自中華民國空軍影片）空軍規劃明日於花蓮基地舉辦RF-5E「虎眼」偵察機退役典禮，空軍今日也率先發布《虎力同心》影片，以地勤官兵掛載飛彈、副油箱，以及照相設備檢整的畫面，彰顯每趟飛行任務，不只有飛行員，還需要地勤官兵齊力同心，才能圓滿執行任務。

其中值得留意的是，地勤官兵為機鼻打開的RF-5E照相機進行檢查，可見飛機最前端的照相機呈現傾斜配置，而機鼻整流罩的開闔可藉由軌道向前滑開，這些畫面以往未曾公開曝光，因此顯得十分珍貴與罕見。

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