不怕打掉的「祖母」 烏克蘭推出Babka低成本戰術無人機

烏克蘭新開發的「Babka」戰術無人機實體曝光。（擷取自TAF Drone官方IG）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，烏克蘭TAF Drones公司已成功開發出一款名為「Babka」（Бабка，意為「祖母」）的低成本偵察無人機，並在今年5月完成官方認證，可供烏克蘭軍方正式採購，以應對高強度戰爭下的消耗需求。

這款無人機的開發，源於烏克蘭軍方對於一款「損失了也不會造成重大損害」的偵察機迫切需求。在充滿敵方防空火力與電戰干擾的高風險環境中，使用昂貴的偵察機往往受限甚多，其損失更會為部隊帶來巨大壓力。因此，「Babka」的設計理念，便是在維持戰術效能的同時，盡可能使用最便宜的零組件。

根據製造商的說法，「Babka」的續航時間可達2小時，作戰半徑約40公里。機上搭載具備30倍光學變焦的數位影像系統，足以執行偵察與砲兵彈著點校正等任務。

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為因應俄軍強大的電戰能力，「Babka」具備在無GPS環境下導航的能力，其通信系統更採用了「偽隨機頻率跳變」（PRFH）技術。該技術透過在寬廣的頻譜範圍內，依循特定算法進行不規則的頻率跳動，能有效規避敵方干擾與訊號攔截。

「Babka」並非單一載具，而是一套完整的作戰系統，包含2至4架無人機、一台中繼器、一座地面站，以及整合了「Kropyva」砲兵射控系統的平板電腦。透過與「Kropyva」系統的結合，從發現目標到發動攻擊的時間得以被縮短數倍。

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