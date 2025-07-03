美軍讓中國很忌憚的「泰風」飛彈系統 讓阿兵哥提出改良回饋

「泰風」陸基飛彈發射系統去年4月時參加美菲聯演，以C-17運輸機快速空運抵達菲律賓。（取自DVIDS）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《商業內幕》（Business Insider）網站報導，美國陸軍在菲律賓部署新型「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯堤豐）中程飛彈系統時，不僅引發了中國的強烈外交抗議，更罕見地在海外部署期間，由第一線士兵根據實戰需求，直接對這款新武器進行了設計改良。此舉凸顯了美軍在印太地區，正採取一種更具彈性與實戰導向的武器開發模式。

美國聯邦審計署（GAO）上月發布的報告指出，在去年於菲律賓舉行的美菲聯合演習中，操作「泰風」系統的士兵，根據實際使用經驗，提出了多項設計修改。例如，士兵們建議調整發射車上的某些接口與面板位置，以簡化飛彈的再裝填流程、操作與維護，並減少系統組件的壓力。

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GAO的報告讚揚了這種在部署期間，收集使用者回饋的「迭代開發」模式。這種由士兵在第一線參與武器改良的「士兵接觸點」（soldier touchpoints）作法，正成為美軍推動創新的重要途徑，其價值在烏克蘭戰爭中已得到充分驗證，烏克蘭士兵經常直接向武器製造商提供反饋，加速了新技術的發展。

「泰風」是美國陸軍最新的陸基飛彈系統之一，其發射裝置能靈活搭載「標準六型」（SM-6）防空飛彈與「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈，目的在填補美軍在火力射程與彈性上的關鍵空白。儘管在演習中並未實彈射擊，但其首次海外部署，已足以激怒北京。中國曾多次稱此部署「嚴重威脅區域國家安全，煽動地緣政治對抗」。

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