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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

戰力與歷史傳承 美最新核潛艦「阿肯色號」下水

2025/07/03 14:08

美國最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「阿肯色號」（SSN 800），近日於亨廷頓英格爾斯工業（HII）旗下的紐波特紐斯造船廠成功下水。該艦的命名是為了向美國民權運動先驅「小岩城九人組」致敬。（圖取自HII）美國最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「阿肯色號」（SSN 800），近日於亨廷頓英格爾斯工業（HII）旗下的紐波特紐斯造船廠成功下水。該艦的命名是為了向美國民權運動先驅「小岩城九人組」致敬。（圖取自HII）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據外國軍聞網站《Naval News》報導，美國造船巨頭亨廷頓英格爾斯工業（HII）發布消息指，最新一艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「阿肯色號」（USS Arkansas, SSN 800），近日已於該公司所屬紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）成功下水，後續將進行一系列海試工作，做足服役準備。

據報導，船廠人員先將「阿肯色號」潛艦，從建造設施轉移至浮動乾塢中，完成下水作業後，再由拖船牽引至碼頭，以進行後續的艤裝、測試與人員認證。HII海軍計畫副總裁卡卡瓦萊（Bryan Caccavale）表示：「核動力潛艦對我國的國防至關重要，我們很自豪看見阿肯色號下水。」

此艦的命名別具意義，是由歷史上著名的「小岩城九人組」（Little Rock Nine）中的六位女性，擔任其命名贊助人。這九位非裔美國學生，是首批在種族隔離廢除期間，進入阿肯色州小岩城中央高中的先驅，在美國民權運動史上具有重要地位。

「阿肯色號」是美國海軍第27艘維吉尼亞級潛艦，也是該船廠交付的第13艘。維吉尼亞級潛艦以其強大的火力、卓越的機動性，以及先進的匿蹤能力而聞名。該艦下水後，將繼續進行一系列海試，為最終交付海軍服役做準備。

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