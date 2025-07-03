日最上級11號護衛艦「龍田川號」下水 更強的「FFM」計畫後續可期

日本海上自衛隊第11艘最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11），本月2日在三菱重工的造船廠舉行命名暨下水儀式。（日本海上自衛隊官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊昨（2）日宣布，旗下第11艘最上級護衛艦「龍田號」（FFM-11），正式在三菱重工長崎造船廠命名並下水，為海自最上級艦隊增添新血，該艦後續將依規劃完成艤裝、海試，預計明（2026）年服役；隨著「最上級」護衛艦計畫進入尾聲，日方持續還將推動噸位更大、綜合戰力更強的新一代護衛艦（FFM），持續提升海自防衛戰力。

日本防衛大臣中谷元2日出席最上級護衛艦11號艦下水儀式，並親自宣布該艦正式取名為「龍田川號」，這個名字源自日本關西地區、位於奈良縣生駒市的龍田川，這也是日本海上自衛隊首度以該河川為新型護衛艦命名。

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圖為日前開放民眾登艦參觀的海自最上級7號護衛艦「仁淀號」，同級艦未來都將比照這艘軍艦，安裝美系的Mk41垂直發射系統。（日本海上自衛隊官方Facebook）

外國軍聞媒體「Naval News」報導指出，在舊日本帝國海軍時期，曾有2艘以龍田川為名的軍艦，其中一艘為輕型通報艦，另一艘則為「天龍級」輕巡洋艦的二號艦，使得本次命名儀式別具意義。

最上級護衛艦標準排水量為3900噸，人員編制90員，全艦設計高度匿蹤、數位化，除搭載Mk45艦砲、海公羊（SeaRAM）近迫武器系統，以及四聯裝的17式反艦飛彈外，也搭載主動聲納和反水雷聲納，並自七號艦「仁淀號」之後，同級艦陸續安裝Mk41垂直發射系統，進一步提升防空能力。

日本三菱重工2023年向防衛省裝備事業廳（ATLA）提出的新型FFM設計方案。（擷自日本防衛省官方文件）

根據防衛省規劃，在12艘最上級艦全數交付後，未來還將採購標準排水量比最上級艦更大、擁有更強火力與偵蒐性能的4800噸級「新型FFM」，該型艦前三艘已編入日本今年（令和7年）財年預算；未來還有望出口澳洲，成為澳洲皇家海軍（RAN）新型通用巡防艦的正式設計。

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