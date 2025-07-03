萬巒節「小閱兵」惹議 藍委蘇清泉強調沒施壓

出面協調軍方的國民黨立委蘇清泉澄清沒有施壓情事。（蘇清泉辦公室提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕萬巒鄉公所近日因傳出計畫於「萬巒節」展示多款現役軍武，引發外界熱議與質疑，遭批「強迫軍方配合」甚至形同「小閱兵」。鄉公所今發新聞稿澄清，強調活動僅處於內部構想與前期討論階段，尚未定案，更無對軍方提出強制要求、壓迫立委協助等，出面協調軍方的國民黨立委蘇清泉也澄清，並沒有施壓情事。

鄉公所今澄清，萬巒節籌劃過程秉持「尊重專業、循序規劃」原則，未涉政治考量，亦未對軍方施壓。萬巒鄉身為客庄小鄉，珍視軍民情誼，盼社會大眾理解其良善動機。

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立委蘇清泉表示，鄉長林國順表達上述規劃，蘇清泉認同立意良善的宏願，透過立委辦公室向軍方協調，商請國軍武器裝備在現場做靜態陳展。由於立法院藍白黨團甫合作通過為軍人加薪法案，加上報載軍校招生陷入困境，蘇清泉立委辦公室便提出可趁此機會擴大宣傳軍校招生想法，與軍方初步協調時也獲國防部高層認可。

豈料，協調過程中立委辦公室應軍方要求提出書面請求，這份書面請求還只在構想階段，雙方還尚未進入實質討論，即遭軍方有心人流出，並套上「施壓」、「小閱兵」等惡意語詞，從未向軍方說出任何一句話，卻被人惡意冠上「施壓」二字，不僅與事實不符，也完全抹煞地方鄉親支持國軍的美意。

然而，爭議源於鄉公所據傳提出的大規模軍武清單，包含CM32、CM34雲豹裝甲車、拖式飛彈悍馬車、M1A2T主力戰車、M142海馬士多管火箭等尖端裝備，甚至涵蓋尚未交貨的MQ-9B無人機與彈簧刀300自殺式無人機，陣容之盛引發「過度展示」質疑。軍事迷與部分民眾對此表達強烈反對，認為公開陳列最新軍武恐暴露國軍戰力細節，對國安構成潛在風險。M1A2T戰車與海馬士系統作為國軍最新採購裝備，尚未完全成軍，公開展示可能引發外界揣測，甚至影響戰備規劃。網路上更有聲音批評，如此盛大展示形同「小閱兵」。

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