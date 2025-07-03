【影】德、以、挪威三強聯手 NSM飛彈成功從陸地火箭系統發射

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞網站《Naval News》報導，德國KNDS、以色列Elbit與挪威Kongsberg三家軍工巨頭，近期在挪威成功地將海基的「海軍打擊飛彈」（NSM），透過陸基的「EuroPULS/MARS 3」火箭系統發射，驗證了將陸基火箭系統轉化為強大岸防平台的可能性。

德國KNDS公司的MARS 3火箭系統，成功發射一枚「海軍打擊飛彈」（NSM）。此次試射驗證了將陸基火箭平台，轉化為具備跨域反艦能力的「模組化戰術中樞」可能性。（圖：KNDS）這次成功的試射，將先進的「反艦/對地」兩用飛彈與陸基火箭系統整合，不僅賦予MARS 3系統全新的岸防與多領域作戰能力，更展示了其整合不同武器的高度靈活性。

「EuroPULS/MARS 3」是以色列Elbit公司開發的PULS（多用途通用發射系統）歐洲版本，由德國KNDS進行改良。其核心設計理念，就是能從單一發射器上，發射多種不同級別的地對地火箭彈，被視為德軍現役MARS系統的潛在後繼者。

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該平台原生彈藥組合極具彈性，可發射從短程火箭到射程達300公里的各類精準飛彈，並具備發射遊蕩彈藥的潛力。

而此次被成功整合的「海軍打擊飛彈」（NSM），是一款射程約185公里的先進亞音速反艦飛彈，具備匿蹤特性，能打擊海上與沿岸目標。其與陸基火箭系統的結合，創造出全新的跨域打擊能力。

這次試射的成功，也為EuroPULS平台開啟更多可能。在當今多域作戰趨勢下，其成功整合象徵著陸軍火箭發射平台，正邁向「模組化戰術中樞」的角色轉變，未來還可能整合其他歐洲軍工企業的彈藥。

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