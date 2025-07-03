烏克蘭最新統計曝光！稱俄軍損失逾百萬士兵 戰損更可觀

「基輔獨立報」、「烏克蘭國家通訊社」引述烏軍報告，俄軍損失了不少裝備。（擷取自「烏克蘭國家通訊社」）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據烏克蘭武裝部隊總參謀部於7月3日發布的報告，自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，俄軍已在烏克蘭損失102萬3090名兵力，光在過去一天，俄羅斯就新增了約1000人傷亡。

「基輔獨立報」、「烏克蘭國家通訊社」引述烏軍報告，俄軍還損失了以下裝備：

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坦克：10986輛

裝甲戰鬥車輛：22936輛

車輛與油料運輸車：53887輛

火炮系統：29815門

多管火箭發射系統：1427套

防空系統：1191套

飛機：420架

直升機：340架

無人機：43098架

巡航飛彈：3436枚

艦艇與船隻：28艘

潛艇：1艘

根據基輔獨立報報導，雖然俄羅斯士兵傷亡慘重，但莫斯科透過積極招募和穩定補充合約兵力來彌補損失。2024年底，俄羅斯總統普廷簽署命令，將俄羅斯武裝部隊總人數提升至238萬人，其中包括150萬名現役軍人。

此外，俄羅斯今年還啟動了14年來最大規模的徵兵行動，目標是招募16萬名男性服義務役。俄國每年會在春季與秋季舉行兩次徵兵，所有符合資格的男性需服役一年。儘管義務役士兵通常不會被派往前線作戰，克里姆林宮仍依靠金錢獎勵與赦免承諾，積極招募平民與前囚犯加入戰爭。

報導指出，自2022年9月實施極不受歡迎的「部分動員令」後，引發逾26萬名俄國人出走，莫斯科便避免再次實施大規模徵兵，轉而依靠合約制兵力來維持軍隊運作。

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