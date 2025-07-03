戰場打出名號！烏克蘭「雷鳥」無人機在英國量產

由烏克蘭Skyeton公司開發的「雷鳥-3」（Raybird-3）無人機，正置於彈射架上準備起飛。其機腹下可見懸掛的任務酬載，凸顯其模組化設計的高度彈性。這款經過實戰驗證的無人機，即將在英國進行量產。（圖：Skyeton）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，英國國防公司「普雷維爾夥伴」（Prevail Partners）與烏克蘭無人機製造商「Skyeton」，近日在兩國政府支持下，宣布成立一家合資企業，將在英國境內生產已在烏克蘭戰場上，證明實戰能力的「雷鳥」（Raybird）多用途無人機。

根據這項為期3年的協議，英國政府將出資在英國建立生產線，以量產烏克蘭設計的無人機。新工廠的產能，不僅將為烏克蘭武裝部隊提供額外的無人機，也將用於滿足英國陸軍與其他北約盟國的需求，象徵著兩國的國防合作從單向軍援，邁向共同生產的新階段。

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此次合作的主角「雷鳥」無人機，是一款已在烏克蘭戰場上歷經考驗的北約一級（Class 1）無人機系統，累計飛行時數已超過35萬小時。其性能優異，具備長達28小時的滯空能力、高達1萬公尺的飛行高度、低戰損率，且能在25分鐘內完成快速部署。

「雷鳥」最大的技術特點是其模組化設計，操作員無需工具即可快速更換任務酬載。其酬載選項極為多元，可搭載陀螺儀穩定攝影機、合成孔徑雷達，甚至是電戰系統，以適應不同任務需求。

曾親訪烏克蘭Skyeton生產基地的英國前國防大臣史密斯盛讚，「雷鳥」是全球最有效能的軍民兩用無人機之一。他表示，這項新的合作夥伴關係，將有助於鞏固英國在無人機航空領域的領導地位。

烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umierov）則說明了產能的分配原則，在與俄羅斯的全面戰爭期間，所有生產的無人機都將優先撥交給烏克蘭國防軍使用；戰爭結束後，無人機則將由英國與烏克蘭兩國共享。

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