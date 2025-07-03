國造潛艦海鯤號第三次海測成功 潛航測試有譜了

海軍「海鯤號」潛艦今日上午進行第三次海試，一路往旗津外海進行測試。（記者李惠洲攝）〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號今（3）日進行第三次海測，台船表示，第三次海上測試已執行各系統海上動態組合驗證，以及潛望鏡功能測試，台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善。據估計，海鯤號預計進行3至4次浮航測試，在今天順利之後，離潛航測試僅一步之遙。

台船表示，接續將安排海鯤軍艦進乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，依計畫執行後續海上測試，並感謝國人對潛艦國造的支持與鼓勵。

海鯤號第三次海測順利，再度推進整體測試進程。（台船提供）海鯤號上午8時離開台船乾塢，自主浮航至外海進行第三次海測，這次除了台船工作船，首見海軍陸戰隊快艇一旁護航，外海則有大湖級救難艦全程戒護。另外，有海、空退伍軍人透過社群平台召集加油團，在岸邊拉起「SS-711 海鯤艦加油！256戰隊加油！」布條，揮舞著國旗大喊：「加油！」希望海鯤艦上官兵及台船人員能看到布條及聽到呼喊，知道有人專程來打氣，感謝他們的辛勞。

海鯤號今天進行第三次浮航海測。（台船提供）海軍退役的林先生說，他日前參加了海軍大岡及永陽軍艦除役典禮，心裡很感動，不忍心讓海軍的長官、學弟妹在比較老舊設備上捍衛台海，期待舷號711的海鯤潛艦，能順利完成測試，加入捍衛海疆行列。他說，前兩次出海測試，他都在岸邊用望遠鏡觀察，目前還沒有下潛測試，未來只要時間許可，還會到場為海鯤艦加油。

海鯤號6月17日啟動第一次海上測試（SAT），台船稱順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試；同月26日進行第二次海測，完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。海鯤號第三次海測順利。（台船提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法