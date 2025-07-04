美國停供軍火！烏克蘭剉咧等 川澤料7/4熱線

2025年6月25日，美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在海牙北約組織峰會會外見面。（歐新社）

首次上稿 00:20

更新時間 06:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭1名資深官員透露，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話刻正安排中，時間可能正是本週五美國獨立日7月4日。

請繼續往下閱讀...

該消息人士3日告訴法新社，川澤熱線正在籌備中，「我們希望在週五進行，但一切還要看2位總統的行程安排而定。」

英國金融時報3日一早率先披露川澤將熱線。

川澤通電話據信與華府決定暫停輸送防空飛彈與精準導引彈藥給烏克蘭有關。美國國防部2日已證實確有此事，但稱此為擔心美國武器庫存枯竭所進行的全球廣泛檢討的一環，意即並非只針對烏克蘭，基輔當局只不過是被迫搶了個頭香。

烏克蘭過去3年多來依靠美國提供的武器抵擋俄羅斯入侵，川普上月下旬在海牙北約組織（NATO）峰會上與澤倫斯基會面時曾表示，願意擴大對烏軍售，但其實五角大廈當時已在計劃暫停對烏運送武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法