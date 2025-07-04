派訓美國色岱爾軍校 陸軍官校女學生孫僑均巾幗不讓鬚眉

陸軍官校女學生孫僑均巾幗不讓鬚眉，立志從軍報效國家。（軍方提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年有5名學生將赴美國軍校交流，唯一女學生孫僑均成為「嬌點」，她巾幗不讓鬚眉，立志從軍報效國家，樂於接受各種挑戰，展現國軍女官兵自信與堅毅，將派訓美國色岱爾軍校，學習軍事知識，提升領導統御能力，未來成為優秀軍官，為國家貢獻己力。

孫僑均小學時，從課堂和影視作品感受到軍人愛國形象，對軍旅生活產生好奇與嚮往，上高中後思考人生方向，在學校教官與家人鼓勵下，選擇就讀陸軍官校。

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她說，立志從軍報效國家，希望透過軍校嚴謹訓練，成為具備實力與使命感的軍人，也想自我挑戰，在軍旅生涯中不斷成長，未來能對國家有所貢獻，成為一名能守護國家的軍人。

陸軍官校就讀期間，孫僑均積極參與各項課業與訓練，與同學相處融洽，和教官及老師互動良好，展現優異團隊精神與學習態度，尤其她從小對英文很有興趣，透過長年學習精進，練就紮實語文能力，奠定國際視野基礎。

孫僑均更自我挑戰，為了一圓美國夢，報考美國色岱爾軍校，以出色的外語能力與學業成績，歷經體能測驗及面試等各項考核，打敗競爭對手，通過色岱爾軍校甄選，順利脫穎而出，獲得赴美交流機會。

對於即將展開美國軍校生活，孫僑均充滿期待地說，希望能學習更多軍事知識，並提升領導能力，開拓國際視野，豐富人生經歷，讓軍旅生涯更精彩，更堅定成為一名優秀軍官。

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