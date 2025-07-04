烏情報總局：北韓實戰部署俄製鎧甲防空系統 防禦平壤

鎧甲是俄羅斯研發的彈砲合一防空系統，配備雷達、地對空導引飛彈、高射砲等，由飛彈和高射砲2套武器一體組裝構成，並由同一雷達控制，可探測並攔截高度約40公里以下的巡弋飛彈或無人機。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓正積極增援俄羅斯在烏克蘭的戰事，俄國也持續向北韓提供先進武器。烏克蘭情報當局表示，北韓已實戰部署從俄國引進的機動式防空系統「鎧甲S-1」（Pantsir S-1），用於首都平壤的防禦。分析指出，長久以來被視為防空系統相對落後的北韓，正以向俄國派兵為代價，增強其防空武器體系。

鎧甲系統是俄國研發的彈砲合一防空系統，配備雷達、地對空導引飛彈、高射砲等，由飛彈和高射砲2套武器一體組裝構成，並由同一雷達控制，實戰應用於伴隨坦克團、摩托化步兵團行進，並為其提供防空服務，可探測並攔截高度約40公里以下的巡弋飛彈或無人機，每套造價約1500萬美元（約4.3億台幣）。

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烏克蘭「基輔獨立報」披露，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫指出，首批鎧甲系統已部署在平壤，正在執行首都防禦任務。

今年5月，由美國、日本、南韓等11個國家合組的「多國制裁監督小組」（MSMT）指出，北韓向俄國提供約900萬枚砲彈和100多枚彈道飛彈，做為回報，俄羅斯向北韓提供鎧甲等武器系統。去年10月成立的MSMT，是為了取代聯合國安理會北韓制裁委員會下屬的專家小組。

布達諾夫表示，俄國正在對與武器系統相關的北韓人員進行培訓，北韓很快就能自主使用俄國武器系統，表明平壤不僅從莫斯科取得武器，還獲得軍事技術支援。

烏克蘭情報當局警告，北韓可能會增派3萬多名軍人協助俄軍在烏克蘭作戰，約為此前援俄部隊人數的3倍。俄軍目前正規劃在未來幾個月增強前線軍事部署，以便能夠展開「大規模進攻行動」。

布達諾夫認為，為了規避正式派兵可能引發國際社會或內部反彈，今後可能會有大批北韓居民進入俄國，其中部分人員可能會「志願」加入俄軍。北韓上月決定向俄國額外派遣包括工兵在內的6000餘人。此外，據稱俄國已向北韓轉移伊朗製「見證者」無人機的製造技術。

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