「華陽」垂發系統年底前打海劍二飛彈 承德軍艦戰測後恢復戰備

中科院先前發布的「海劍二型飛彈影片」，內容包含垂直發射測試過程。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍承德艦（舷號1208）擔任康定級軍艦性能提升案的首艘艦，日前實施「華陽」垂直發射系統與「海劍二」飛彈訓練彈箱的吊掛與適配作業，軍方人士今天指出，承德軍艦已加改裝各式型新式裝備，後續將進行一系列的測試，包括以「華陽」垂直發射系統發射艦載「海劍二」飛彈，戰測獲得通過後，預計年底以前即可交艦給海軍，並恢復擔任戰備任務。

軍方人士說，「華陽」垂直發射系統已於6月中旬完成垂直發射架與訓練彈箱適配作業，並於6月30日將訓練彈箱吊起運回院內。這項適配測試是為了確認彈箱內的飛彈在完成發射後，彈箱重量與軍艦重心是否穩定，後續的重點就是飛彈（訓練彈）發射的實測。

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海軍是以431億5990萬元預算，為現役6艘康定級巡防艦進行性能提升，並由「承德軍艦」為首艘艦，升級重點項目包括防空飛彈、偵蒐雷達、戰鬥管理系統、光電追蹤系統、訓練模擬儀與拖曳式聲納皆獲得升級。其中，艦載防空飛彈自「海欉樹」換裝為「海劍二」，是該型艦最「有感」的戰力提升。

「海劍二」防空飛彈是「天劍二型」防空飛彈的衍生型，最大射程可達30公里。康定級艦在升級以前，只在艦艏B砲位裝設一組4聯裝「海欉樹」飛彈發射器，射程僅8公里左右，「海劍二」飛彈對康定級艦防空戰力而言，將是成效相當顯著的升級。承德軍艦在B砲位裝設8單元的華陽垂發系統，每單元可裝填4枚「海劍二」飛彈，至多可裝填32枚。

承德軍艦的艦艏B砲位將裝設8單元的華陽垂發系統，每單元可裝填4枚「海劍二」飛彈，至多可裝填32枚。圖為施工人員將一單元的「華陽」垂發系統吊掛起來。（蘇嘉健授權提供）

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