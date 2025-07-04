美海軍為F-35、F/A-18E/F戰機買主動式誘餌 「亮雲」有望中選

圖為「亮雲」誘餌彈和F-16戰機整合的示意圖。（里奧納多英國分公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為有效反制敵方火力，美國海軍日前公開招標用於旗下F-35C、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機用的消耗性防護誘餌，而這項招標日前已截止，預計2027財年（FY2027）納入採購預算。外媒分析，這項採購可望由里奧納多英國分公司的「亮雲」（BriteCloud）誘餌彈奪下，提升戰機飛官的戰場防護力。

這項由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）於6月17日發布的預先招標通知（Presolicitation）指出，該單位將尋購3000至6000枚新型的「主動消耗性誘餌」（active expendable decoy, AED），並部署至旗下的F-35C、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機等平台，最快2027財年起（2026年10月至2027年9月）分批採購。本月1日截止投標。

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美國海軍航空系統司令部6月17日發布預先招標通知指出，該單位尋購3千至6千枚新「主動消耗性誘餌」，預計整合至F-35C、F/A-18E/F戰機等平台，最快2027財年起逐年分批採購。（擷自SAM.gov）

不過，該公告提及里奧納多英國分公司（Leonardo UK）是唯一具備相關技術、擁有成熟設備產能、符合性能需求的承包商，因此，軍聞網站「Breaking Defense」2日報導分析，該公司的「亮雲」誘餌彈文件滿足美海軍所要求的「可編程任務負載」（mission load programmable）、「第9級科技整備程度」（TRL-9）技術指標，可望以此獲選。

報導進一步補充，「亮雲」具備數位射頻記憶（DRFM）能力，能創造虛擬訊號誘騙敵方雷達追蹤，進而誘導飛彈鎖定誘餌，保障戰機及人員安全；此外，其模組化設計、僅汽水罐大的尺寸規格，能有效與現有誘餌裝備並用，並已先後在颶風、颱風及JAS-39等戰機，甚至是MQ-9無人機上測試過，本次規劃適用的F-35、F/A-18等儎台也有測試紀錄，展現優異整合性。

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