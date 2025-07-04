國防部1151億「國土安全韌性」特別預算怎麼編？ 一圖看懂錢花在哪

行政院月前提出4100特別預算草案，其中1500億國土韌性預算項目以國防部為大宗，但這其中1151億經費到底編什麼？本報軍武頻道以視覺化圖表，讓您看懂這些經費到底用在哪。（國防部官方X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕因應美國「對等關稅」政策衝擊，行政院推出4100億台幣的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》，以加速強化社會韌性；其中1500億元的國土安全韌性經費項目又以國防部為大宗，這當中的用途是什麼？讓軍武頻道為你統整，一圖看懂錢花在哪。

行政院今年4月首提《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》，期望爭取編列4100億台幣的特別預算，全面提升我國社會韌性；而1500億台幣的「國土安全韌性」預算中，囊括國防部、海委會、農業部及內政部四部會經費，其中又以國防部預算居首，立法院雖在今（4）日決議暫緩處理，但不影響上述預算編列的重要性。

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國防部1151億元特別預算項目經費分配情形。（美國RAMIM工程公司官網；記者陳治程統整、製圖）

根據國防部昨（3）日說明，其預劃的國土防衛韌性預算共1151億元，主要有「軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案」563億元、「重要防護設施改善案」448億元、「作戰區通資基礎設備提升案」107億元、「指管系統韌性及資安防護擴充案」24億元、「軍民共同圖像系統監偵能力案」5億元，以及「網傳作業設備缺裝補充案」2億元等。

國防部軍政副部長柏鴻輝強調，上述經費將有助國軍加強應對中國灰襲作戰，有其必要和急迫性。（本報資料照，行政院提供）

國防部副部長柏鴻輝指出，佔比最高的「軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案」欲將投資新式衛星、雲端系統等，資安建設，強化防範中國網路攻擊、海底電纜防護關鍵能力。

至於「軍民共同圖像系統監偵能力案」，則是因應我國外離島、淡水河口曾遭不明小艇滋擾，計畫藉由雷達整合來建構共同圖像，提升人員岸防監偵效率。柏鴻輝強調，上述經費將有助國軍加強應對中國灰襲作戰，有其必要和急迫性。

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