不只空軍 陸軍特戰少將匡奕平低調參與美「特種作戰周」論壇

美軍特種作戰司令部5月5日舉辦年度「特種作戰周」活動，更首度辦理「國際指揮官論壇」深化國際交流，而在官方釋出的成員合影中，赫然出現三名身著西裝的亞洲面孔，不排除為我陸軍高級官員。（美軍DVIDS網站）

首次上稿：07-04 11:31

更新時間：07-04 11:59

〔記者陳治程／台北報導〕台、美檯面下的軍事交流行之有年，但近年因應國際情勢轉變，雙方的互動曝光程度似乎更勝以往，而繼月前我國空軍少將現蹤美軍「紅旗阿拉斯加」（Red Flag Alaska 25-2）演習觀摩行列後，美軍特種作戰司令部（USSOCOM）月前舉辦首場「特種作戰周」國際論壇期間，也有我陸軍官員參與其中，與身旁各國特戰軍官的迷彩服形成明顯對比。

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今（2025）年的「特種作戰周」（SOF Week），5月5日至8日間於美國佛羅里達州坦帕灣舉行、為期三天，期間更首度舉辦國際指揮官論壇，不只美軍特戰司令部指揮官芬頓上將（Army Gen. Bryan Fenton）、高級士官長梭特（Army Sgt. Maj. Shane Shorter）共同主持，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也出席發表演說；向與會成員重申中國威脅，以及特戰部隊在現代的作戰角色。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也出席特種作戰周，並在演說中重申中國威脅，以及印太地區特戰部隊的作戰角色。（美國國防部官網）疑為我國陸軍派出參與特種作戰周的三名官員。（美軍DVIDS網站；本報編輯）

值得一提的是，在美軍官方釋出的合影中，有三位站在中間、身著西裝的亞洲面孔，與身旁各國迷彩軍服相比顯得突出，不排除是我國陸軍派出的參與代表；據了解，這三位代表可能是國防部陸軍副參謀總長陳忠文中將、航特部特種作戰指揮部指揮官匡奕平少將，以及海軍陸戰隊教官組長余奎麟上校。

國防部陸軍副參謀總長陳忠文中將（中）。（本報資料照，記者羅沛德攝）陸軍航特部特種作戰指揮部指揮官匡奕平少將。（本報資料照，記者田裕華攝）

現為上校的海軍陸戰隊教官組長余奎麟，曾在2004年通過美國海軍三棲特戰隊（US Navy SEAL，又名海豹部隊）訓練，成為當期唯一通過的外籍學員，並獲時任總統陳水扁接見表揚。（本報資料照，國防部提供）

根據美軍官方資訊，「特種作戰週」為年度例行活動，不只是各國特戰部隊交流的平台，與會成員也能藉此機會接收來自美國五角大廈、盟邦及軍工業界的新戰術、新裝備資訊，讓各國成員能持續精進，保持戰備狀態。

為深化台、美特戰部隊軍事交流，我國2021年起與美國在台協會（A.I.T.）合作成立「特戰合作組」，提供美方人員與我軍合作的管道，而此次的活動曝光，也凸顯雙邊特戰部隊的交流有向下紮根的跡象，也是繼日前空軍飛訓部指揮官吳佳興少將觀摩「紅旗阿拉斯加」演習後，再有國軍人員赴美交流的動態曝光。

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